Agricultura realiza tratamientos fitosanitarios contra la plaga de langosta en 700 hectáreas de la comarca del Altiplano

19/07/2009 - 11:15

La Consejería de Agricultura y Agua ha realizado en la presente temporada, hasta la fecha, tratamientos fitosanitarios contra la plaga de la langosta en unas 700 hectáreas de la comarca del Altiplano, según informaron fuentes del Gobierno regional en nota de prensa.

MURCIA, 19 (EUROPA PRESS)

Según el director general de Modernización de Explotaciones y Capacitación Agraria, Ángel García Lidón, "las características climáticas de la Región favorecen la existencia de esta plaga, aunque las buenas prácticas agrícolas de laboreo periódico del suelo han conseguido que las poblaciones de estos ortópteros se mantengan controladas".

No obstante, señaló que "este año los focos de langosta se han incrementado en la Región de forma significativa debido al aumento de parcelas con terrenos no cultivados, como consecuencia del abandono de parcelas agrícolas, el cambio de aprovechamiento del terreno a otros fines no agrícolas y la intensificación de los problemas relacionados con la sequía".

La aparición de nuevos focos afecta principalmente a los municipios de Jumilla, Yecla y Moratalla. Parte de estos están relacionados con focos que afectan a comunidades autónomas colindantes, como Castilla-La Mancha y Andalucía.

La especie de langosta predominante en la Región es Dociostaurus maroccanus, aunque también se ha detectado la presencia de Anacridium aegyptium.

García Lidón apuntó que "el Servicio de Sanidad Vegetal modificó las estrategias de control de esta plaga", al actuar sobre los primeros estadios de desarrollo por medio de insecticidas de baja toxicidad e impacto ambiental, los cuales inciden sobre los procesos de la metamorfosis de estos insectos.

En este sentido, indicó que "la adición de un aceite al insecticida empleado posibilita una mayor persistencia del producto, de modo que evita los daños en las parcelas colindantes a estas zonas de eriales y terrenos yermos donde las langostas realizan las puestas".

La eficacia de estos tratamientos ha sido muy alta hasta la fecha, destacó García Lidón, "lo que ha permitido evitar ataques de las poblaciones gregarias de este insecto a las zonas de viñedos".

El director general resaltó, asimismo, que la Comunidad Autónoma de Murcia participa en un proyecto de investigación para, mediante una red de estaciones de control, determinar las especies predominantes y obtener una feromona que regule el comportamiento de la especie Dociostaurus maroccanus para incluirla en un método de lucha integrada.