OPE.- El paso de El Estrecho registra un pequeño descenso de movimiento respecto al fin de semana pasado

19/07/2009 - 11:32

La Operación Paso del Estrecho (OPE) que se desarrolla este fin de semana en el puerto de Algeciras (Cádiz), arroja cifras más bajas que hace siete días, según confirmaron a Europa Press fuentes del dispositivo.

ALGECIRAS (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

En la jornada del sábado embarcaron algo más de 5.500 coches, y para hoy se esperan unos 6.500, lejos de los 10.000 del pasado domingo y que causaron sorpresa entre los que toman parte en el operativo.

No obstante, todo está preparado en las dependencias portuarias, "ya que este año las previsiones no se están cumpliendo", en cualquier caso, indicaron las citadas fuentes, "no hay problemas y la normalidad es la nota predominante". De hecho ya han cruzado más de medio millón de personas y 172.000 coches, aproximadamente.

El puerto de Tarifa (Cádiz) permanece cerrado para el tránsito de automóviles por lo que Algeciras centra todo el tráfico durante estos días, aunque no hay que lamentar atascos en la ciudad, eso si, desde la OPE se habilitó la zona del Llano Amarillo, zona de preembarque, con capacidad para albergar a 7.000 vehículos. En cualquier caso, "estamos ante la OPE con más aumento de cifras de la historia", apuntaron las fuentes consultadas.