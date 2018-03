Santiago acoge mañana el espectáculo 'Zona Fitness', liderado por los profesores de 'batuka' de Operación Triunfo

19/07/2009 - 11:56

Dentro del programa de fiestas del Apóstol 2009, la comarca de Chaián celebra el XXXV Concurso de pesca de carpas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 (EUROPA PRESS)

Santiago de Compostela acogerá mañana el espectáculo 'Zona Fitness', una actividad para todos los públicos que lideran los profesores de 'batuka' del programa televisivo Operación Triunfo.

En concreto, los hermanos Expósito, Jessica y José --creadores del método 'batuka', que combina "gimnasia, danza y diversión"-- desarrollarán un show interactivo en el que podrán participar todos los visitantes del casco histórico, según indicó la asociación de comerciantes Compostela Monumental, que promueve el evento.

En este sentido, el presidente del colectivo empresarial, José Manuel Bello, resaltó que "será un espectáculo del que podrán disfrutar todos los integrantes de una misma familia, desde el más pequeño a los más mayores".

'Zona Fitness' consistirá, así, en la puesta en escena de coreografías con canciones "actuales, comerciales y de éxito", señaló la organización, y añadió que serán temas "fácilmente reconocibles por todos los asistentes".

PROGRAMA DE FIESTAS

Además, los bailes se presentarán en exclusiva en la zona vieja compostelana, ya que "nunca se han presentado en directo" en otro lugar y los asistentes serán "los primeros de España en poder disfrutar de ellos", destacó.

Con la asociación de comerciantes, empresarios y profesionales de Santiago, el acto "de dinamización comercial" recibe el apoyo de la Cadena COPE y otras entidades patrocinadoras. El show dará comienzo a las 18.00 horas en la Praza da Quintana.

Por otra parte, el área recreativa de la comarca de Chaián --junto al río Tambre-- fue hoy el escenario de la celebración del XXXV Concurso de pesca de carpas, conocido popularmente como la 'Festa do escalo de Chaián'. Esta actividad se incluye en el programa de fiestas del Apóstol 2009.

También con motivo de las fiestas de Santiago, tendrán lugar hoy --a las 00.00 horas, en la Praza do Toural-- conciertos de folclore gallego a cargo de las bandas Colexiata do Sar, Volta do Agro, Fiadeiro y Taume.