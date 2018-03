Financiación ccaa. montilla: "espana ha hecho justicia con cataluna"

19/07/2009 - 11:13

- Afirma que un fallo del Constitucional contra el Estatut provocaría "algo más grave que una desafección" con España MADRID, 19 (SERVIMEDIA) El presidente de la Generalitat catalana, José Montilla, afirma que con la reforma del modelo de financiación autonómica "España ha hecho justicia con Cataluña", ya que "se corrige un déficit histórico".

En una entrevista en el diario "El País" recogida por Servimedia, Montilla califica la reforma como "un acuerdo bueno, justo y ajustado al Estatuto". "Es bueno para Cataluña, pero también para el conjunto de España y de sus comunidades autónomas", defendió el presidente catalán, quien añadió que "gana Cataluña y gana España".

En su opinión, con este acuerdo "se ha saldado una deuda", ya que, aunque Cataluña seguirá "siendo solidaria", la reforma "reduce un tercio el denominado déficit fiscal" y permite a la comunidad estar "un poco por encima de la media".

Preguntado sobre las posturas de negociación mantenidas por el PSC durante la negociación de la reforma, Montilla admitió que "no siempre hemos estado acertados en todas nuestras expresiones", pero añadió que "es obvio que a veces tampoco lo han estado otros amigos fuera de Cataluña".

A pesar de estas posturas poco acertadas, el presidente de la Generalitat subrayó que "siempre hemos procurados ser respetuosos". "El problema es cuando otros hacen uso de actitudes que deberían estar superadas como la catalanofobia", denunció.

También justificó la tardanza en alcanzar un acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación, ya que "no se trataba de hacer un apaño, sino de cambiar el modelo". Además, advirtió de que "la crisis lo ha complicado".

Sobre su relación con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, Montilla aseguró que el acuerdo "no la sella -la paz- porque nunca hubo guerra". En su opinión, entre los jefes del Ejecutivo central y catalán "hubo una negociación dura", ya que "hubo posiciones diferentes porque defendemos intereses distintos".

En cuanto a la ausencia de CiU en el acuerdo, Montilla afirmó que "lo lamento mucho", ya que la formación catalana "estuvo en el Estatuto y debería estar ahora".

Sin embargo, criticó que CiU se desmarcó del acuerdo "más por intereses de partido que de país" y defendió que el partido que preside Artur Mas "apostó por que no habría acuerdo o que sería malo y se equivocó".

ESTATUTO Por otro lado, sobre la próxima sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, Montilla se mostró confiando que "no se dé esa sentencia negativa". No obstante, advirtió que, de ocurrir, "el problema ya no sería de desafección" entre Cataluña y España, "sería más grave".

"El Estatuto es constitucional, pero además de una ley orgánica es un pacto político, y los pactos políticos no los pueden tumbar los tribunales", aseveró.

En este sentido, alertó de que "habría riesgos para la convivencia si hay interpretaciones", por parte del Constitucional, "como hacen algunos medios de comunicación fuera de Cataluña, defendiendo posiciones que son minoritarias y aireando, por ejemplo, un conflicto lingüístico que no existe en la sociedad catalana".

(SERVIMEDIA) 19-JUL-2009 MFM/isp