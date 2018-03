Ortuzar cree "más lógico" que el PSE pacte los Presupuestos con el PNV que no con el PP

Asegura que "no ve" futuro a la moción de censura en Álava una vez que hayan sido aprobados los Presupuestos

El presidente del Bizkai Buru Batzar del PNV, Andoni Ortuzar, asegura que encuentra "más lógico" que el PSE-EE pacte los Presupuestos con el PNV que no con el PP, puesto que el entendimiento entre jeltzales y socialistas es lo que ambas formaciones han "venido haciendo en las instituciones vascas y en Madrid".

Además, defiende que la propuesta de acuerdo presupuestario presentada por su partido no fue una "jugada" para impedir la moción de censura en la Diputación de Álava, de la que indicó que, de lograrse un acuerdo en las Cuentas públicas, "no ve" que pueda salir finalmente adelante.

En una entrevista en el diario El Correo, recogida por Europa Press, explica que la moción de censura en al Diputación alavesa, que pretendía presentar el PP y que finalmente no pactó con el PSE "no tenía una base real porque la Diputación no está en el desgobierno ni han fracasado sus políticas"; es decir, no encuentra motivo para dicha moción "salvo el ansia de poder".

Respecto a la repercusión de su oferta de acuerdo presupuestario en este tema, insiste en que no fue "una jugada" aunque reconoce que ha habido una consecuencia que ha "alterado los movimientos en Álava".

"Los populares creían que el PNV se iba a ir al monte, enfurruñado con todo el mundo, y se iba a quedar allí; y en Madrid, por zumbarle a Zapatero, iba a favorecer a Rajoy. Era una jugada redonda para el PP: aquí era la llave del nuevo Gobierno vasco y, en Madrid, contribuíamos al juego sucio contra Zapatero. Es un planteamiento muy infantil. Pensar que el PNV iba a caer en esa trampa... Dijimos que íbamos a hacer una oposición dura y constructiva. Cuando en el panorama político vasco metes una propuesta bien armada, obligas a que los demás se muevan", añade.

"PAPEL DE PRIMERA FUERZA"

Ortuzar también señala que el PNV reivindica "el papel que nos corresponde, como primera fuerza, para ser quienes hagamos las propuestas" y "quizá el PSE tenga que venir hacia nosotros".

Además, el presidente del PNV vizcaíno prevé que "cuanto más tiempo pase menos razón de ser tendrá" la moción de censura contra el diputado general de Álava, Xabier Agirre, puesto que las elecciones forales se celebrarán en dos años y, "pasado el verano, hay que ponerse con los Presupuestos". "Una vez que estén aprobados no lo veo", incide.

De la misma forma, subraya que los partidos deben "dejarse de pruritos y de quién sale más guapo en la foto" porque, con la actual situación económica, "toca sentarse y hablar".

"Si miramos al pasado, lo lógico, lo más evidente, sería un acuerdo de Presupuestos entre PSE y PNV porque lo hemos venido haciendo en las instituciones vascas y en Madrid. El que ha estado más descolgado en materia económica ha sido el PP, con independencia de que ahora se lleven mejor en Euskadi por razones de la otra política. En temas económicos, industriales, presupuestarios siempre hemos estado más cerca PSE y PNV que PSE y PP o PNV y PP. Al PP le va a costar más llevar a cabo políticas progresistas. Nosotros y los socialistas tenemos ya cierto hábito", explica.

Además, Ortuzar advierte de que pensar que la propuesta de acuerdo presupuestario obedece a una maniobra del PNV para minar el acuerdo PP-PSE implica valorar el ofrecimiento jeltzale "desde la política de bajura".

"Quien va a salir beneficiado es Euskadi. Y luego nosotros mismos: el PNV porque las instituciones que gobierna estarán estables; el PSE verá consolidada su posición a pesar de la debilidad parlamentaria; y el PP también, como co-responsable del Gobierno", asegura.

En cuanto a la tensión que su propuesta ha generado entre populares y socialistas, defiende que "ha sido una consecuencia, no un efecto buscado", porque PP y PSE podrían haber aceptado la oferta del PNV "y haber mantenido la relación de hierro entre ambos".

Por este motivo, se reafirma en que "este proceso ha demostrado que su unión era más contra el PNV y el pasado institucional que la propia de dos partidos capaces de sacar cuestiones adelante" y el nuevo Gobierno "no termina de arrancar".

En cualquier caso, asegura que desde el PNV esperan que sea aceptada su propuesta para un acuerdo presupuestario y remarca que los jeltzales no cuentan con ningún "plan B" en caso de que no sea así.

DIPUTADOS GENERALES

Por otro lado, explica que su oferta de diálogo presupuestario no se ve mermada por la no asistencia de los diputados generales (los tres del PNV) a la reunión de mañana convocada por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Aguirre.

A su juicio, en este caso ha habido "un patinazo tremendo del Gobierno" por falta de experiencia en estos asuntos, ya que entre el Ejecutivo vasco y las diputaciones "hay unos procedimientos que se han seguido siempre escrupulosamente" y si el Gobierno "pretendía que los diputados generales fueran a una reunión con el consejero deberían haber convocado el Consejo Vasco de Finanzas o la Oficina de Coordinación Tributaria".

"Si se lleva a un ámbito de respuesta política lo lógico es que quien convoca, el lehendakari, vaya a esa reunión", añade el dirigente del PNV de Bizkaia.

Ortuzar también critica que el lehendakari, Patxi López, mantiene "la política del avestruz" cuando asegura que ahora "no toca" hablar de transferencias y desarrollo del Estatuto de Gernika.

"¿Cómo que no toca? Un Gobierno debe intentar superar los problemas y aportar concordia. Meter en el congelador la reforma estatutaria es un acto de cobardía. Ahora están ellos en el Gobierno y espero que Zapatero no tenga desconfianzas", insiste.

GORBEA

Por otro lado, sobre la actuación del Ejército y la Guardia Civil en el alto del Gorbea, dice que no ha gustado "ni al Gobierno central" puesto que "ir a hacer un control de documentación a una cima de mil y pico metros es de 'sargento Arensivia'".

Del mismo modo, señala que la bandera española ondea en las instituciones por sentencia judicial que el PNV acata, mientras que "forrar la Cruz del Gorbea con una bandera española es una provocación meditada".

"Igual es que alguien quiere que el PNV esté en el monte. Pero nosotros vamos... y luego bajamos", añade el responsable de esta formación en Bizkaia.