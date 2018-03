El PP afirma que Zapatero "ha secado" a la Comunitat Valenciana durante sus cinco años de mandato

19/07/2009 - 12:29

El portavoz adjunto del grupo parlamentario popular en las Corts, César Augusto, afirmó hoy que el presidente primero del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "ha secado" a la Comunitat Valenciana en sus cinco años de mandato. Del mismo modo, Asencio afirmó que, por el contrario, "a los catalanes les tapa la boca con agua además de con dinero".

VALENCIA, 19 (EUROPA PRESS)

César Augusto Asencio criticó en un comunicado el "constante rechazo" del Gobierno central hacia la Comunitat Valenciana, mientras que la "gran beneficiada siempre es Cataluña". Por ello, el portavoz popular añadió que "nosotros no queremos ser más que nadie pero tampoco menos".

En este sentido, recordó que "nunca en la historia de la democracia de España, los valencianos hemos tenido que pagar un precio tan alto por la elección de su presidente y el mantenimiento del mismo en su cargo". El dirigente popular indicó que ERC consiguió todo lo propuesto gracias a un "Gobierno cobarde por su inestabilidad en el poder y gracias a ello, a los valencianos ni agua".

Además, el parlamentario popular explicó que "cada vez nos queda más claro que la derogación del PHN y del trasvase del Ebro a la Comunitat fue pura imposición y todos los argumentos que dio el Gobierno fueron meras excusas", ya que después de cinco años, los valencianos "seguimos igual porque del Plan Agua nada de nada", ya que se reveló como insuficiente y todavía no hemos visto el agua más rápida, de más calidad y más barata que prometía el Ejecutivo", manifestó.

"El Canal Segarra-Garrigues y el Canal Xerta-Sénia son dos de las infraestructuras que ya se pusieron en marcha para que el agua del Ebro llegue a Cataluña", subrayó Asencio. Por sete hecho, dijo que mientras los valencianos "no cesasen en reivindicar el agua para el regadío, los catalanes cuando no rebosan de agua porque se desborda el río Ebro, se inundan por las condiciones climatológicas y sino ahí está el Gobierno de Rodríguez Zapatero para taparles la boca con agua nada más la abren".

Del mismo modo, Asencio denunció que "lo peor de todo esto es que el Gobierno no sólo nos da largas y excusas de mal pagador, sino que trata a los valencianos como tontos, ya que nos quiere vender que estas infraestructuras que ya están en ejecución no corresponden a un trasvase del Ebro a Cataluña". El portavoz también aclaró que "con nosotros, con los valencianos no van a poder porque no vamos a parar de pedir lo que nos corresponde y estos no significa que se quiera que el trasvase no llegue a Cataluña, lo que significa es que queremos que llegue allí y aquí, es decir, solidaridad hídrica entre las comunidades".

El portavoz adjunto del PP en las Corts, César Augusto Asencio, instó a los socialistas valencianos a que "muevan ficha" por los valencianos y que "manifiesten urgentemente su compromiso con la llegada de agua a la Comunitat", tal y como defendieron en Elche y Murcia el trasvase del Tajo-Segura.

Asencio también recordó que "quienes tienen que unificar los discursos "son ellos y no nosotros" que defendemos lo mismo en toda España, "agua de donde sobra a donde falta". Para concluir se preguntó "qué mal" han hecho los valencianos para que "Cataluña con la ayuda del Gobierno nos castigue como lo está haciendo sobre todo en agua y financiación".