Aguirre afirma que Rato sería un "buen" presidente para Caja Madrid pero que de momento no se ha decidido nada

19/07/2009 - 12:48

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, afirmó hoy que el ex vicepresidente económico y ex director del Fondo Monetario Internacional Rodrigo Rato sería un "buen" presidente para Caja Madrid, cargo ostentado actualmente por Miguel Blesa, pero que de momento no se ha decidido nada al respecto.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"Rato sería un buen presidente de Caja Madrid, y algunos otros también, pero de momento nadie ha decidido nada sobre este asunto", indicó la dirigente popular en una entrevista al diario 'El Mundo', recogida por Europa Press, en la que recuerda que las elecciones se celebrarán en otoño.

En este sentido, negó "injerencia política" alguna en el proceso de elección de presidente pese a que se acuse al Gobierno de la Comunidad de Madrid de hacerlo en la entidad madrileña. "No es cierto, niego rotundamente haber tenido ninguna injerencia política", sentenció.

En otro orden de cosas, fue preguntada por la muerte del bebé Rayán, hijo de la primera víctima mortal de la Gripe A en España, y por si el error que acabó con su vida cuestiona la red sanitaria de Madrid. "En absoluto", respondió Aguirre, quien indicó que el sistema sanitario de Madrid es "magnífico".

Así, apuntó que en la Comunidad todos los años se hacen 90 millones de actos médicos y "como es lógico se tienen que producir errores en diagnósticos y tratamientos, y se producen". "Este error ha sido tremendo y dramático pero es un error", añadió, al tiempo que subrayó: "los humanos erramos".

Además, recordó que la Inspección de Sanidad ya ha recomendado que debe ponerse un sistema que haga incompatibles las vías alimenticias y de medicación" y resaltó que el servicio del Gregorio Marañón, donde murió Rayán, es de "referencia a toda España". "Hay 16 cunitas, 54 enfermeras y 35 auxiliares", concluyó.