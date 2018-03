PSOE-A e IULV-CA abordan mañana las relaciones entre ambas formaciones tras el anuncio de moción en La Algaba

19/07/2009 - 12:54

Las direcciones regionales de PSOE-A e IULV-CA tienen previsto reunirse mañana para abordar la situación creada en la provincia de Sevilla tras la decisión de los socialistas de presentar una moción de censura en el Ayuntamiento de La Algaba, y que según la federación andaluza de izquierdas significa una "agresión e incumplimiento" del pacto de crear gobiernos de izquierdas suscrito por ambas formaciones políticas.

SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)

Según confirmaron a Europa Press fuentes de la federación de izquierdas, el encuentro se producirá al máximo nivel y contará con la presencia de las direcciones provinciales de Sevilla de PSOE e IULV-CA (CA.NQ ) Asimismo, las mismas fuentes destacaron que este encuentro confirma que el PSOE-A está "preocupado" y es "consciente" de que la "agresión que está cometiendo puede tener consecuencias muy graves".

"Nos alegramos de que el líder del PSOE-A, Manuel Chaves, haya reaccionado con rapidez y atendiendo a la petición de la dirección de IULV-CA, pues esta situación no se puede prolongar por más tiempo", apuntaron desde la federación de izquierdas, que dejaron claro que "de tener lugar la moción de censura en La Algaba, las relaciones no serán las mismas".

Asimismo, desde IULV-CA aseguraron a Europa Press que en estos momentos, los "problemas" están localizados en la provincia de Sevilla, ya que "es cierto que en el resto de la comunidad andaluza, el pacto se está cumpliendo correctamente, por lo que se puede decir que la situación es buena".

No obstante, estas mismas fuentes dejaron claro que lo que está sucediendo en la provincia de Sevilla como consecuencia de la moción de censura anunciada por el PSOE en La Algaba, hace que las relaciones "se vean perjudicadas y que resulte complicado poder avanzar en acuerdos".

EL ALCALDE PONE SU CARGO A DISPOSICIÓN DE IU

Cabe recordar que el alcalde de la Algaba (Sevilla), José Luis Vega, puso ayer su cargo a disposición del proyecto político de IU, asegurando que estaba dispuesto a renunciar a ocupar el sillón de la Alcaldía, ya que, según dijo, "mi amor, lealtad y compromiso vale más que mi orgullo personal". Además, lamentó la campaña del PSOE de La Algaba "contra mí y contra mi familia, puesto que me están acribillando", por lo que indicó que "los intereses del pueblo y de mi organización están por encima de mi propia situación política y personal".

Estas declaraciones se produjeron después de que la asamblea del PSOE de la localidad de La Algaba (Sevilla), celebrada el pasado viernes, aprobara por unanimidad su "apoyo total" a la moción de censura presentada por los concejales socialistas el pasado 9 de julio.

No obstante, el PSOE de la Algaba, tras el gesto de José Luis Vega de renunciar a su cargo si la moción se paralizaba, aclaró que ésta estaba vinculada al modo de gobernar del actual alcalde, José Luis Vega, y de los concejales de su partido "que tienen sumido al Ayuntamiento en el desgobierno más absoluto". "No apoyamos una forma de gobernar que en estos momentos está perjudicando gravemente los intereses de los algabeños, por lo que no es contra el señor Vega y, por ello, no aceptamos el cambio de un señor por otro de IU en la Alcaldía", agregó.

Como respuesta al comunicado remitido por los socialistas, el alcalde de La Algaba aseguró a Europa Press que el PSOE ha demostrado que sólo se mueve por intereses "personales y partidistas. "Siempre han dicho que yo era el problema y cuando me ofrezco a dejar el cargo en un gesto de responsabilidad y de solidaridad, aseguran que la moción no iba contra mí. Y es que Marcos Agüera un día dice una cosa y otro día dice otra", apostilló el alcalde, quien indicó que mantiene su ofrecimiento.

"CIERTAS ESPERANZAS" DE LOGRAR UN ACUERDO

No obstante, el primer edil algabeño aseguró que conserva "ciertas esperanzas" en cuanto a que la reunión a nivel provincial y regional que se producirá mañana, se resuelva con la paralización de la moción de censura promovida en su contra por el PSOE, su antiguo socio de gobierno, en compañía del único concejal del PP, una maniobra que nuevamente tachó de verdadera "locura".

Asimismo, informó de que en la reunión tomarán parte tanto las direcciones regionales de ambas formaciones, como las cúpulas provinciales, que ya el pasado miércoles celebraron un encuentro de más de tres horas de duración que no se saldó con acuerdo alguno al reclamar el PSOE la suspensión de la moción de censura mediante la que IU-CA recuperó la Alcaldía de Badolatosa al pactar con el único edil del PA, precisamente el concejal con el que el PSOE formó gobierno para superar la mayoría simple de la coalición.