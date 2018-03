La Junta subvenciona con 30,3 millones de euros a hoteles andaluces en los últimos cinco años

19/07/2009 - 13:05

IU exige al Gobierno andaluz que incluya cláusulas para que los establecimientos a los que se dé ayudas garanticen el empleo

MÁLAGA, 19 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía subvencionó con más de 30,3 millones de euros durante la última legislatura, es decir, de 2004 a 2008, a hoteles de las ocho provincias de Andalucía, en los que el total invertido ascendió a 166,9 millones de euros.

Dichas ayudas, que suponen el 18,5 por ciento del total invertido por las empresas, se concedieron, según una respuesta parlamentaria al diputado andaluz de Izquierda Unida (IU) José Antonio Castro, al amparo de diversas órdenes que regulan la concesión de subvenciones en materia de infraestructura turística a empresas privadas.

Concretamente, en 2004 se otorgaron ayudas por valor de cuatro millones de euros, siendo 2007 y 2008 las anualidades en las que más subvenciones se dieron con 9,2 y 8,8 millones de euros, respectivamente, según la respuesta parlamentaria a la que tuvo acceso Europa Press.

Málaga es la que reúne la mayoría de las ayudas, teniendo en cuenta que es la provincia con más planta hotelera y la de más tradición turística, por tanto, con hoteles más antiguos. En concreto recibió en los últimos cinco años 14,6 millones de euros; seguida de Granada, con 4,3 millones; Jaén, 2,9 millones; Sevilla, con 2,3 millones; Huelva (1,89 millones de euros), Almería (1.585.292 euros), Cádiz (1.571.426,74 euros) y Córdoba, con algo menos de un millón de euros.

Además, se especifica que los establecimientos de la Costa del Sol se incluyen también los beneficiados en los ejercicios 2007 y 2008 en el programa de recualificación turística de la Costa del Sol, denominado Plan Qualifica.

Las ayudas públicas a la planta hotelera andaluza se destinan a muy diversas actuaciones como la reforma de los establecimientos, el embellecimiento de fachadas, la modernización de las instalaciones, su adaptación para que sean accesibles o la renovación de los equipos de vigilancia.

Gran parte de las cuantías se dedican a la implantación de las nuevas tecnologías, instalación de zonas wifi en muchos de los hoteles, así como a las mejoras energéticas y ambientales o sistemas contraincendios.

GARANTÍA DE EMPLEO

El parlamentario andaluz de IU José Antonio Castro indicó que estas ayudas son "pecata minuta" si se comparan con el gasto que realiza la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte en la promoción del destino Andalucía y que tiene como objetivo aumentar la llegada de visitantes a la región.

Para Castro, lo "fundamental" es que el Gobierno andaluz cambie el modo de otorgar las concesiones, incluyendo en la normativa las denominadas cláusulas sociales que garanticen que a todos aquéllos establecimientos a los que se subvencione firmen un documento por el que se comprometen al mantenimiento del empleo.

Así, criticó que hay establecimientos de los que se han subvencionado que están negociando expedientes de regulación de empleo y otros en los que se han producido despidos. "No puede ser que se le dé dinero a una empresa que echa a sus trabajadores", insistió Castro, quien anunció a Europa Press que en el próximo periodo de sesiones del Parlamento andaluz presentará una Proposición no de Ley para que todos los que obtengan ayudas no sólo estén al día en cuando al pago a la Seguridad Social sino a los trabajadores.

Castro recordó que estas cláusulas sociales ya han sido demandadas por el sindicato CCOO-A, cuyo secretario general de la Federación de Comercio, Hostelería y Turismo, Gonzalo Fuentes, ha trasladado en reiteradas ocasiones este planteamiento a la Mesa de Turismo, que conforman sindicatos, empresarios y administración.