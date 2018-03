El PSOE asegura que Castilla-La Mancha "se ha convertido en todo un ejemplo de Administración rápida, eficaz y moderna"

19/07/2009 - 13:52

Cotizaciones relacionadas CASTILLA 9,86 0,00%

El portavoz de Administraciones Públicas del Grupo Parlamentario Socialista , Felipe Rodríguez, señaló hoy que Castilla-La Mancha es "todo un ejemplo a nivel nacional de administración rápida, eficaz y moderna", gracias a la apuesta del Gobierno de José María Barreda "de acercar a los ciudadanos la Administración con ahorro de tiempo y dinero".

TOLEDO, 19 (EUROPA PRESS)

Según informó el PSOE en un comunicado, Rodríguez aseguró que Barreda "ha conseguido, con eficacia, resolver los problemas derivados de nuestra extensión territorial y dispersión poblacional, con más de dos millones de habitantes repartidos en 80.000 kilómetros cuadrados".

Así, recordó que gracias al esfuerzo realizado durante los últimos años, aprovechando las nuevas tecnologías, "hoy más de 300 procedimientos con la Administración regional se puedan llevar a cabo a través de Internet o del teléfono 012, y antes de que termine este año, el 90 por ciento de los procedimientos se podrán hacer a través de Internet", aseguró.

Para el responsable socialista, hay muy pocas comunidades autónomas que dispongan de este servicio, porque en CASTILLA (CAS.MC )La Mancha somos pioneros, e instó a los dirigentes del PP en la región ?a trasladar a sus compañeros en otras regiones donde gobiernan la necesidad de implantar este tipo de servicios que benefician a los ciudadanos?.

Asimismo, Rodríguez indicó que con esta medida el Gobierno de Barreda está consiguiendo un doble objetivo, por una parte "está ahorrando tiempo y dinero a los ciudadanos a la hora de arreglar los papeles con la Administración regional", y por otro, "la propia Junta de Comunidades está ahorrándose también un importante montante económico".

INICIATIVAS DE MODERNIZACIÓN

Como ejemplo, el socialista mencionó la puesta en marcha de las Ventanillas Únicas empresariales, ubicadas en cada una de las capitales de provincia de la región, que permiten en un mismo espacio que las empresas puedan realizar todos los trámites administrativos. Señaló que el pasado año se crearon a través de estas ventanillas un total de 468 empresas, y desde enero a mayo de este año ya son 141.

También destacó que otra iniciativa de modernización de la Administración regional es la publicación, desde el pasado 1 de enero, del Diario Oficial de Castilla-La Mancha en formato digital, con un ahorro de más de 700.000 euros.

Para el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en materia de Administraciones Públicas, "en Castilla-La Mancha se ha dado una auténtica revolución en la modernización de los instrumentos para realizar los trámites con la Administración".

En definitiva, aseguró que "se trata de conseguir que el ciudadano no se tenga que desplazar; que no tenga que perder tiempo haciendo colas innecesarias, y que sea el papel el que se mueva, y no el ciudadano".