Salgado dice que el modelo de financiación no generará más déficit y que ha cambiado el ambiente político

19/07/2009 - 16:41

La ministra de Economía y Hacienda y vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, señaló hoy que el nuevo modelo de financiación autonómica va a costar más dinero pero no va a generar más déficit, ya que, según explicó, el déficit que tendrá de más el Estado lo tendrán de menos las Comunidades Autónomas, al tiempo que defendió que el nuevo modelo "ha cambiado el ambiente político".

Salgado se mostró muy satisfecha con la aprobación del MODELO (XGMD.MC ) aunque reconoció que le hubiera gustado que el Partido Popular "lo estuviera apoyando". No obstante, destacó que lo importante es que los ciudadanos tengan la garantía de que se prestarán los servicios que demandan.

Asimismo, insistió en que el Gobierno ha negociado con todas las comunidades autónomas y que, por esta razón, el modelo trata de reconocer las necesidades de cada una de ellas, ya que la población se ha distribuido de manera "muy desigual" y había que dar respuesta a todos los ciudadanos.

En este sentido, la ministra defendió que Cataluña ha hecho un "ejercicio de solidaridad", ya que ha incrementado su población en 1,25 millones de personas en diez años y que ha estado "mal financiada", según indicó en una entrevista a La Sexta noticias, recogida por Europa Press.

Respecto al déficit, Salgado se mostró más partidaria de "gastar menos", que de subir los impuestos, y señaló que parte del crecimiento de la recaudación se irá produciendo según vaya saliendo España de la crisis. "Los mismos impuestos nominales van a producir unos ingresos mayores porque va a haber seguramente una recuperación económica, se va a recuperar el consumo y con los mismos niveles de IVA tendremos ingresos mayores", añadió.

MÁS QUE BROTES VERDES, SEÑALES POSITIVAS.

La ministra también reconoció que ya no se atreve de hablar de 'brotes verdes' porque, según indicó, "parece una expresión que no la podemos utilizar en el Gobierno de España". No obstante, destacó que hay algunas "señales positivas" y que se están recuperando tanto la venta de automóviles, como la venta de viviendas, los precios están bajando y hay una mayor renta disponible para las familias.

Salgado también señaló que el Gobierno está trabajando sobre la mesa del diálogo social para mejorar la negociación colectiva y recordó que no tiene ninguna postura acordada sobre la rebaja de las cotizaciones de las empresas, aunque confió en que las partes puedan llegar a un acuerdo satisfactorio para todos. Por otro lado, recordó que, aunque el salario de los funcionarios se negocia en una mesa sindical, "tendrán que adecuarse a la situación económica" actual.

La ministra también reconoció que ser vicepresidenta económica es el mayor reto de su vida profesional y que sus primeros cien días han sido muy intensos, aunque se mostró satisfecha de la confianza del presidente. En este sentido, recordó que su peor momento fue cuando tuvo que hacer públicas las cifras del paro en el primer trimestre del año, ya que fue un periodo "muy duro", aunque también aseguró tener momentos gratificantes, como ver a sus compañeros ministros "arrimar el hombro".