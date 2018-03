Estíbaliz Pereira viajará a Bahamas con "una sonrisa y España en el corazón"

Cancún (México), 19 jul (EFE).- La coruñesa Estíbaliz Pereira Rabade, recién coronada Miss España 2009, viajará a Bahamas, donde el próximo 23 de agosto se celebrará el concurso de Miss Universo, con "una sonrisa" y su país en el corazón".

La joven, de 22 años y estudiante de gestión empresarial, sin apenas tiempo para asimilar su actual condición de mujer más guapa de España, se desplazará dentro de dos semanas a ese archipiélago atlántico para luchar por el título mundial de la belleza.

Más relajada tras haber dormido unas horas después de su coronación, Estíbaliz compareció ante los medios de comunicación en las instalaciones del un hotel de Cancún, donde las 52 candidatas a Miss España se alojaron durante su estancia de quince días en la ciudad mexicana.

En la rueda de prensa, la nueva reina de la belleza estuvo acompañada por Carmen Laura García Fernández, elegida Primera Dama de Honor, y Alejandra Echevarría Pedrajas, segunda.

Resuelta y concisa en sus declaraciones, Miss España 2009 aseguró que asume su reinado con "tranquilidad y con mucha alegría", y subrayó que en ningún momento se había visto ganadora del certamen.

"Había una cantidad enorme de bellezas y realmente la decisión era muy difícil", dijo.

Admiradora de las ex Miss España Lorena Bernal, Elísabeth Reyes y Eva González, Estíbaliz fue coronada por la canaria Patricia Rodríguez, que, emocionada, dijo adiós a su año de reinado, en una gala que contó con la presencia de alguna de las mujeres más bellas de España y de México.

Entre ellas se encontraban Frances Ondiviela (Miss España 1980), Alejandra Andreu (Miss Internacional 2008), Isabel Marichal (Miss Las Palmas 2006), y las mexicanas Lupita Jones (Miss Universo 1991), Karla Carrillo (Miss México Universo) y Perla Beltrán (Miss México Mundo).

Tampoco faltaron a la cita los guapos españoles José Manuel Montalvo (Mister España 2008), Juan García (Mister España 2006 y Mister Mundo ese mismo año), y Luis Muñoz (Mister España 2007), que condujo la ceremonia junto a la presentadora española Sandra Barneda.

Desde el primer momento Estíbaliz se perfiló como una de las favoritas del jurado, que tomó la decisión casi por unanimidad, y estuvo presidido por el periodista Javier de Montini.

Autoridades del estado mexicano de Quintana Roo, patrocinadores del evento y ex reinas de la belleza se encontraban además entre los que debían seleccionar a la ganadora.

Miss España 2009, una impresionante mujer de pelo castaño, ojos marrones y 1'81 de estatura, contó desde el primer momento con el beneplacito de sus propias compañeras que, entrevistadas por Efe el pasado miércoles durante la visita que realizaron al enclave de Isla Mujeres, ya la señalaban como una de las favoritas.

Bailar, escuchar música o leer son algunas de las aficiones de la nueva reina de la belleza española, que, por el momento, lo único que se plantea es disfrutar de su año de reinado y "después, Dios dirá".

La nueva Miss España aseguró que no se ha hecho ningún retoque, aunque no descarta acudir a la cirugía estética si es necesario.

"No puedo decir ni que sí ni que no, ya lo iremos viendo. No lo descarto, pero tampoco puedo asegurar que me la vaya a hacer mañana", explicó.

Antes de finalizar su comparecencia ante los medios, Estíbaliz agradeció al país anfitrión del certamen, México, el trato ofrecido, tanto a ella, como sus 51 compañeras, y animó a la gente a visitarlo y a conocer su "impresionante historia".

La cultura mexicana estuvo muy presente durante la celebración de la gala, que se desarrolló sobre un escenario enmarcado por las reproducciones de antiguas construcciones mayas.

Por él desfilaron las candidatas a Miss España, primero en traje de baño, y después con vestido de noche.

La ambientación musical corrió a cargo de la cantante española Pastora Soler, que interpretó dos temas de su último álbum, "Bendita locura", y del dúo cubano BNK, así como del Ballet Maya, que puso en escena espectaculares coreografías basadas en ritos ancestrales.

México aportó también su nota de glamour con la asistencia al evento de los conocidos intérpretes de telenovelas Kate del Castillo y Aarón Díaz, que coincidieron en el acto con la actriz venezolana Catherine Fulop, muy conocida en toda Latinoamérica.

La elección de Estíbaliz Pereira como reina de la belleza ha sido la primera que se realiza fuera de España, y no se descarta que la experiencia se repita en próximas ediciones, según indicó el presidente del certamen, Andrés Cid.