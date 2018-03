Madrid. 147 mujeres fueron donantes del banco de leche humana del hospital 12 de octubre

- En total se recibieron 1.000 litros que se aministraron a 329 bebés

El Banco de Leche Humana del Servicio de Neonatología del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, único en España, ha recibido desde su entrada en funcionamiento en diciembre de 2007 un total de 941 litros de leche donada procedente de 147 mujeres. Tras su pasteurización y correcto almacenaje, se han dispensado 624 litros a 329 receptores, un 27% de los niños atendidos en el Servicio de Neonatología.

Entre los principales beneficiarios están los niños muy prematuros ingresados en Neonatología. Aproximadamente el 75% de los niños ingresados en 2008 y primera mitad de 2009, con un peso inferior a 1.500 gramos o menores de 32 semanas, recibieron leche de madre donada.

También recibieron leche materna bebés con cardiopatías, patologías abdominales objeto de cirugía y ausencia de leche propia de la madre. Todos ellos recibieron leche donada durante una media de 9,95 días.

Las donantes tienen un edad media de 32 años y estuvieron vinculadas al Banco durante unos dos meses y medio, aunque algunas han estado donando hasta 20 meses.

Para convertirse en donante de leche hay que someterse a análisis de sangre para comprobar que la mujer no padece enfermedades transmisibles, no fumar, no beber, no tomar estupefacientes y haber amantado de forma exclusiva y satisfactoria a su bebé durante al menos los dos primeros meses.

La administración de leche materna previene el riesgo de infecciones en los bebés, facilita el proceso digestivo y reduce en una semana el tiempo de hospitalización en los prematuros.

