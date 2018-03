Basagoiti dice que "le da pena" que el PNV critique a la Ertzaintza y asegura que es "un borrón en su historia"

22/08/2009 - 11:22

Dice que "el problema de la pareja de hecho" del PP y PSE-EE "es que los suegros", Zapatero y Rajoy, "se tiran los trastos a la cabeza"

BILBAO, 22 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP vasco, Antonio basagoiti, aseguró hoy que "le da pena" que el PNV critique las operaciones que está llevando a cabo la Ertzaintza al retirar carteles en apoyo a ETA o prohibiendo manifestaciones de la izquierda abertzale, y aseguró que es "un borrón" en su historia porque "parece que se están negando a que la Ertzaintza les plante cara".

Además, destacó que la deslegitimación del terrorismo "no estaba conseguida" hasta la fecha porque "se dejaba a los batasunos manifestarse por las calles y paseaban las fotos de los que han matado a 20 con total impunidad".

Basagoiti señaló que "ojalá el PNV se sume a la deslegitimación del terrorismo", que supone que "no se le permita manifestarse, ni mostrar carteles de asesinos", ya que, "parace que es una manía del PSE, de Ares o de Basagoiti prohibir dichos actos, pero la exaltación de los asesinos provoca más asesinatos".

En este sentido, recalcó que "el homenaje a los asesinos provoca que la gente lo vea normal", y criticó que, "luego, nos quejamos de que haya un 15 por ciento de la población joven que no ve mal a ETA". "Pero, ¿cómo va a verla mal si han conseguido que sea el 'jatorra' del pueblo con un cartel de homenajeados por una serie de señores todos los viernes?", se preguntó.

Basagoiti aseguró que "hay que acabar con todo eso" para que "se de cuenta la ciudadanía que el terrorismo no es normal". "Imaginemos que sale gente que defiende a racistas que quieren matar a gente de color y eso provocaría que hubiera más gente que defendiera el racismo", destacó.

"FOTOS DE LOS ASESINOS"

Además, señaló que la deslegitimación del terrorismo "no estaba conseguida porque se dejaba a los batasunos manifestarse por las calles y paseaban las fotos de los que han matado a 20 con total impunidad" e indicó que "eso provocaba que haya gente equivocada que viese que es normal que se asesine".

"El cambio es lo que pasa ahora, ya que uno puede ser nacionalista, independentista, de derechas o de nada, pero no se consiente en terrorismo, ni el fascismo ni la pederastia. Y eso es el cambio, que no hay tolerancia frente a quienes defienden un crimen y eso antes no pasaba porque había quién equivocaba la libertad de expresión con el amparar o proteger futuros delitos", aseguró.

Basagoiti reprochó al PNV que, en los últimos días, "critique las operaciones de la Policía de todos los vascos, está en contra de esa Ertzaintza que se ha dejado la plaza porque no haya carteles de asesinos en las calles o porque no se manifiesten en Gernika aquellos que están para jalear a ETA".

En esta línea, recalcó que "le da pena" lo que está haciendo, ya que, "dentro de la trayectoria histórica del PNV esto de ahora es un borrón porque hay que plantar cara al nacismo en la calle y en los símbolos y parece que se están negando a que la Ertzaintza les plante cara".

"Conozco muchos votantes del PNV que saben que la Ertzaintza está haciendo lo que debe y que se alegran de que paremos los pies a Batasuna", apuntó.

En este sentido, afirmó que Interior "está haciendo las cosas razonablemente bien". "Creo que eso es el cambio y respaldo plenamente lo que está haciendo Rodolfo Ares", añadió.

ACUERDO CON PSE

Basagoiti señaló, respecto al acuerdo suscrito con el PSE-EE, que la relación que hay entre ambos partidos "no es de matrimonio", aunque "puede ser que hayamos pasado de sexo a pareja de hecho", pero "el problema es que los suegros están tirando los trastos a la cabeza".

En este sentido, afirmó que "la madre de él, los padres de él, Zapatero, quiere acabar con el PP a nivel nacional para que no le no le quiten el sillón dentro de tres años con elecciones generales", añadió.

No obstante, aseveró que los populares vascos no les van "a devolver con la misma razón". "La pareja de hecho la hemos hecho López y yo, y no Zapatero, aunque la hayan avalado", apuntó.

Asimismo, afirmó que "aquí no estamos a los que están Zapatero, Pepiño Blanco o Pajín, de intentar quitar al PP de en medio para ganar las elecciones". "Aquí no estamos pensando en votos. El PP no está pensando en escaños ni en quitar no se qué a su rival. Estamos pensando en que en Euskadi se pueda convivir, que haya gente de todo, que haya libertad, que la gente pueda hablar tranquilamente en euskera o castellano. Estamos pensando en cosas distintas", manifestó.

En esta línea, aseguró que "la pelea de Zapatero y la estrategia es electoral y la nuestra es de principios y de convicciones". "Y, por lo tanto, esto se tiene que mantener y se va a mantener", apuntó.

preguntado por si, de vez en cuando, se dan disgustos el PSE-EE y el PP, contestó afirmativamente: 'Pues sí, porque yo no sé si mi pareja, al final del todo, a veces le gusta un poco los cuernos, en Alava, por ejemplo".