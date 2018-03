Andalucía Acoge vincula las últimas llegadas de pateras a las costas por "la fuerte vigilancia" en la zona de Canarias

22/08/2009 - 11:35

La presidenta de Andalucía Acoge, Mamen Castellano, vinculó hoy las últimas llegadas de pateras a las costas andaluzas, como las de ayer en Almería y Motril (Granada), especialmente la zona del Mediterráneo, "a la fuerte presencia de patrulleras de control y vigilancia españolas en las aguas de Senegal y Malí próximas a las Islas Canarias".

En declaraciones a Europa Press, Castellano señaló que, a pesar de las cifras que anunció el Ministerio del Interior, en las que se hablaba de una reducción del 40 por ciento en la llegada de inmigrantes en cayucos o pateras en los últimos siete meses, desde Andalucía Acoge se observa una situación "similar" a la del año pasado hasta la fecha en las costas andaluzas, sobre todo en la zona del Estrecho de Gibraltar y el mediterráneo.

En este sentido, añadió que "el diez por ciento menos en las costas andaluzas del que hablaba el Ministerio no se reflejaba en la realidad, pues incluso perciben un ligero repunte". Al hilo de esto, explicó que "la cifra dada por el Gobierno puede deberse a pateras no interceptadas por el Sistema de Vigilancia del Estrecho (SIVE) o posibles naufragios como el de Barbate durante este verano, es decir, inmigrantes que no entran en las estadísticas".

Respecto a la situación que tiene las personas que llegan a las costas andaluzas, Castellano denunció "de nuevo" que las condiciones de las instalaciones donde tienen metidas a los inmigrantes "dejan bastante que desear" y, asimismo, recalcó que los centros de internamientos presentan "una situación nefasta", a lo que añade "la falta de transparencia, la inaccesibilidad y los edificios en ruinas en los que están instalados algunos, como en Algeciras o Málaga".

Castellano manifestó que la situación de crisis "puede ser causa" del aumento que se está produciendo en el número de inmigrantes que están llegando a las costas andaluzas. Al hilo de esto, explicó que mientras unos piensan que al haber crisis en España van a querer venir menos personas, la situación demuestra todo lo contrario, ya que en los países de origen "la realidad es bastante peor que la que se vive aquí"; además, a ello hay que unirle la ausencia de ayuda al desarrollo que se está produciendo en sus países.