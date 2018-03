Monteseirín admite "fracasos" en el Vacie, aludiendo a la existencia de un "cierto equilibrio" en su población

22/08/2009 - 11:41

El alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), resumió hoy la actuación de la administración en el asentamiento chabolista del Vacie exponiendo la presencia de "pequeños triunfos" y "fracasos", aludiendo asimismo a la existencia de un "cierto equilibrio" en cuanto a la población del núcleo.

En una entrevista concedida a Europa Press, Monteseirín explicó que, gracias a las actuaciones del Consistorio para adecentar las circunstancias del Vacie, en los últimos tiempos se han mejorado las condiciones de vida de los chabolistas, si bien el objetivo final con el que se trabaja es que "poco a poco vaya saliendo de allí el mayor número posible de personas, especialmente aquellas que tienen una actitud de saber convivir con los demás".

"Las personas que hagan de la actividad delictiva su 'modus vivendi' tendrán otro tipo de tratamiento", aseguró el primer edil hispalense, que hizo referencia a la "gran labor" que la administración competente, la Junta de Andalucía, está realizando en el lugar con la colaboración de Consistorio, empresas municipales y ONG, "aunque no es fácil".

Según Monteseirín, se van consiguiendo "pequeños triunfos" en forma de familias que salen y se integran adecuadamente, "no sólo en la ciudad sino en otros muchos sitios", pero también "grandes fracasos" con familias que persiguen actividades ilícitas.

"EXCESO DE TOLERANCIA"

En cuanto a la población del asentamiento, y toda vez que el regidor reconocía recientemente que había gente que entraba cuando otra salía, dijo que "ése es uno de los problemas fundamentales que nos encontramos", en referencia al "exceso de tolerancia" con el efecto llamada que ejercen estos núcleos.

Al respecto, el alcalde hispalense expuso que "aunque nos duela tenemos muchas veces que ser muy duros, no con los que están, sino para dejar bien claro que no se dejará vivir allí a nadie en condiciones infrahumanas y complicadas, que no van a sacar nada con vivir en esas situaciones". "Si no, el efecto será muy negativo no para la ciudad, sino para la gente que vive allí", aseguró.

El plan de actuación del Vacie se lleva a cabo en base a tres ejes de actuación diferenciados y no puntuales, el primero de los cuales es el adecentamiento, en el que ya se han llevado a cabo tareas de limpieza y saneamiento y se ha instalado la nueva guardería, mientras que a mediados de julio comenzaron las obras para habilitar dos modulares de intervención individual y grupal con las familias y a finales de agosto se comenzará a instalar alumbrado público, paso previo al cerramiento del parque colindante y el adecentamiento de los caminos.

También se prevé la intervención integral con las familias --desde 2008 hay cuatro equipos de profesionales compuestos por psicólogos, trabajadores sociales y educadores-- y el realojo de éstas. Asimismo, la corporación sigue trabajando en la aprobación de proyectos específicos y dirigidos a todo tipo de población en el asentamiento.