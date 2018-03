El PSOE, que dice que la negociación no ha avanzado, insiste en que "la pelota está en el tejado del PP"

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, que afirmó que durante este verano no se ha avanzado en la negociación de la reforma del Estatuto de Autonomía, que continúa estancada en el Congreso de los Diputados, insistió en que "la pelota está en el tejado del Partido Popular".

TOLEDO, 22 (EUROPA PRESS)

En una entrevista concedida a Europa Press, el secretario general de los socialistas castellano-manchegos, que aseveró que no ha habido contactos con los 'populares' durante este verano, recordó que el PP"sabe cuáles son nuestras exigencias y nuestros planteamientos".

"Por ello la pelota está en su tejado, y es el que tiene que desbloquear la negociación sobre la base de asumir que este estatuto es el de Castilla-La Mancha, y ha de atender a los intereses de nuestra tierra, y no los de Murcia y Valencia", manifestó.

El también diputado regional por Ciudad Real lamentó que las políticas que imperan en materia de agua y en la negociación del nuevo texto estatutario de Castilla-La Mancha dentro del Partido Popular nacional "sean las que imponen los presidentes de Murcia y Valencia".

Por ello, preguntado sobre la posibilidad de que el texto cuente con el visto bueno de los dos partidos en caso de que no se alcance una 'fórmula feliz' en el tema del agua, el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha admitió que "es complicado".

"Nosotros buscamos un texto que aumente nuestras expectativas sobre todo en materia de agua, una vez que hemos conseguido aumentar nuestro presupuesto futuro en materia de financiación. Buscamos tener más derechos sobre los recursos hidráulicos de Castilla-La Mancha, y si eso no se recoge en el Estatuto de alguna manera, con independencia de que podamos alcanzar fórmulas que satisfagan a todos, el PSOE no aceptará un fórmula que no mejore la situación de partida".

Preguntado sobre sí eso supondría la retirada del texto, como ya avanzó el presidente regional, José María Barreda, el 'numero dos' del PSOE de Castilla-La Mancha dijo no saber "cuál puede ser la fórmula exacta. No hay por qué retirarlo, hay que esperar el momento en el que el PP esté maduro, y la presidenta regional de los 'populares', María Dolores de Cospedal, defienda los intereses de Castilla-La Mancha, que no son los del PSOE, si no los de está comunidad", apostilló.

En cuanto a las consecuencias que la demora en la aprobación del texto pueda tener para Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero defendió que "sería mejor tener un buen Estatuto, pero lo que sería muy malo es un texto autonómico que no atienda a estas mejoras, y en concreto, la que nos falta en estos momentos, que es la relacionada con el agua. Por ello lo peor que puede ocurrir es aprobar un texto que no sirva a los intereses de Castilla-La Mancha", terminó apuntando.