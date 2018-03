El PP espera que el futuro del texto "no esté entre los fracasos que día a día suma Barreda"

Los 'populares' no son partidarios de tener que retirar "nuestra norma más importante" porque Barreda "no la sepa defender"

La portavoz del Grupo Popular en las Cortes regionales, Ana Guarinos, confía en que el futuro del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, la norma institucional básica de los castellano-manchegos aún enclavada en el Congreso de los Diputados, "no se cuente entre uno de los fracasos más que día a día suma el presidente regional, José María Barreda, en su currículum".

En una entrevista a Europa Press, la parlamentaria 'popular' recordó que la presidenta regional de su partido, María Dolores Cospedal, dijo en su momento que "bastaría un minuto para cerrar el Estatuto y, por supuesto, voluntad para hacerlo por parte de quien gobierna y tiene la mayoría, tanto en España como en Castilla-La Mancha: el PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero y José María Barreda".

"Ya nos hubiera gustado a los castellano-manchegos la misma diligencia en aprobar nuestro estatuto que la que se tuvo en relación con el de Cataluña, claro que Barreda no es Montilla, ni tampoco tiene el mismo peso a nivel nacional que este último", ironizó Guarinos, que se mostró esperanzada en que "el futuro de nuestra texto no se cuente entre uno de los fracasos más que día a día suma José María Barreda en su currículo", añadió.

Preguntada sobre si los representantes de su partido han mantenido nuevos contactos con el PSOE durante el verano, o los hay ya fijados para septiembre, la portavoz de los parlamentarios 'populares' sostuvo que "los contactos con el PSOE en relación con la reforma de nuestro estatuto han existido siempre, con mayor o menor intensidad, pero siempre. Estamos hablando de la reforma de nuestra norma institucional básica, de la que regula nuestros derechos y obligaciones, nuestras instituciones y nuestra organización y competencias. Es lógico que así sea".

Se pronunció también Guarinos sobre la posibilidad de que PSOE y PP encuentren una fórmula feliz que tenga el visto bueno de los dos partidos, incidió en que "desde el PP siempre ha existido voluntad de acuerdo en relación con la reforma del estatuto" y recordó que la Propuesta de Reforma se aprobó por unanimidad en las Cortes de Castilla-La Mancha en enero de 2007, y que el PP, "no así el PSOE ni el Gobierno regional, ha sido el único respetuoso con su contenido".

En este sentido, explicó que el PSOE y el Gobierno autonómico no han sido respetuosos porque, según explicó, "aprobaron una Ley Electoral con sus únicos votos, incumpliendo la mayoría de 2/3 que el nuevo Estatuto establece, algo inconcebible en democracia, lo que demuestra lo poco o nada que creen en nuestro estatuto, o dicho de otro modo, su falsa actitud, su hipocresía más que evidente".

INFRAESTRUCTURAS PARA USAR EL AGUA

En cuanto al asunto hídrico y la polémica entorno al 2015 como fecha de caducidad del trasvase Tajo-Segura, Guarinos aseguró que "la modificación de las reglas de explotación del trasvase sería ya una realidad sí Castilla-La Mancha tuviese las infraestructuras que nos permitiesen la utilización del agua. No es lógico que en pleno siglo XXI todavía haya municipios que se abastezcan con cisternas".

"Por lo tanto, --argumentó-- no estaríamos hablando del año 2015, ni de ninguna otra fecha, porque no sería necesaria, ya que estaríamos utilizando ese bien tan deseado y tan necesario que es el agua. En cualquier caso, ¿por qué no hablar de una fecha anterior y más próxima en el tiempo?", se preguntó.

En este sentido, Guarinos confesó ver viable una política hidráulica en España que "ponga fin al enfrentamiento que existe entre los diferentes territorios desde que llegó al poder Rodríguez Zapatero. Un enfrentamiento interesado y en el que Castilla-La Mancha es la única región perjudicada". Así, recordó que el PP consiguió que en España los problemas hidráulicos se resolviesen con un Plan Hidrológico Nacional que deshipotecaba el Tajo.

Y sin embargo, se preguntó, "¿qué hizo Barreda?", pues "de una manera irresponsable e inexplicable, votar a favor de su derogación y en una actitud de sumisión impropia de un buen defensor de su tierra, impedir que los castellano-manchegos podamos beneficiarnos y desarrollarnos a través de la utilización de un bien escaso como es el agua".

Para la también diputada guadalajareña "si en esta tierra no podemos utilizar el agua no es porque no la tengamos, que la tenemos, sino porque no disponemos de las infraestructuras que nos permitan utilizarla, y esta carencia se la debemos a los sucesivos gobiernos socialistas. Podemos afirmar que estamos ante el gran fracaso de Barreda", defendió.

RETIRAR EL TEXTO DE LAS CORTES Sobre una posible retirada del texto de las Cortes generales, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular quiso dejar claro que el Estatuto de Autonomía "es mucho más que agua, son derechos y obligaciones, una regulación de nuestras instituciones acorde con la evolución de nuestra autonomía, son también competencias y muchas cosas más", reiterando por tanto que el PP no es partidario de esta opción.

"No somos partidarios de tener que renunciar a nuestra norma más importante porque Barreda no la sepa defender. ¿No salió adelante el Estatuto de Cataluña? ¿Cómo no va a ser capaz Barreda de sacar adelante el Estatuto de Castilla-La Mancha?", se preguntó.