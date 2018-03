Enérgica condena de Argentina a la designación ministerial de Vahidi en Irán

AFP 22/08/2009 - 12:17

El Gobierno argentino expresó su enérgica condena y consideró una afrenta a la justicia la designación como ministro de Defensa de Irán de Ahmad Vahidi, con petición de captura internacional de Interpol desde 2007 por su presunta participación en el ataque a la mutual judía argentina AMIA.

"La nominación de Ahmad Vahidi al puesto de ministro de Defensa de Irán constituye una afrenta a la justicia argentina y a las víctimas del brutal atentando terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA)", afirmó en un comunicado el ministerio de Relaciones Exteriores.

La nota indicó que su designación "ha sido recibida con grave preocupación y merece la más enérgica condena del gobierno argentino", y volvió a exigir a Irán que coopere con la justicia local, que solicitó la extradición de ex gobernantes iraníes, a quiénes acusa por el ataque a la AMIA.

A su vez, en Washington un portavoz del departamento de Estado norteamericano, Ian Kelly, dijo el viernes que era "perturbador" que Vahidi fuera designado ministro de Defensa de Irán. "Si esas informaciones son auténticas, y si ese hombre es confirmado como ministro y que está buscado por Interpol por su involucramiento en un acto terrorista, por supuesto sería perturbador", declaró Kelly.

La voladura de la mutual en julio de 1994 dejó un saldo de 85 muertos y 300 heridos.

Por el hecho, Argentina intenta sentar en el banquillo al ex presidente iraní Alí Akbar Rafsanjani, al ex ministro de Seguridad Alí Fallahijan, al ex ministro de Exteriores Alí Velayati y al ex jefe de la Guardia de los Pasdarnas, Moshen Rezai, además de Vahidi.

Para el fiscal argentino Alberto Nisman, que investigó el atentado, la designación es "sumamente grave. Vahidi es una persona que, como ex jefe del grupo especial Al Quds, está sumamente comprometida con el atentado". Nisman recordó que "Vahidi no sólo se encuentra con pedido de captura por parte de la justicia argentina, sino que es una de aquellas personas cuya circular roja fue aprobada por Interpol, en su Asamblea General de noviembre de 2007, por lo que registra máxima prioridad de búsqueda".

Las declaraciones de Nisman fueron rechazadas por Ali Akbar Javanfekr, un portavoz del presidente Mahmud Ahmadinejad, en declaraciones a la AFP. "Esto no puede ser verdad, porque sino él mismo y la policía de Irán deberían estar informados de esa petición de captura", afirmó Javanfekr. El portavoz iraní agregó que "Vahidi era viceministro de Defensa y eso es un puesto político muy alto. Esto (la denuncia) más bien, parece ser un nuevo engaño y básicamente un complot sionista".

El nombramiento de Vahidi para el gabinete iraní fue repudiado también por la dirigencia de la colectividad judía argentina, de unos 300.000 miembros, la mayor de América Latina. "Estamos totalmente sorprendidos e indignados por la designación de Vahidi, que es vergonzosa e insultante", dijo el presidente de la AMIA, Guillermo Borger.

El titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Aldo Bonzis, expresó en tanto en un comunicado "el más enérgico repudio y condena por la designación", que constituye "un incalificable agravio a las víctimas, sus familiares y a la República Argentina y su sistema judicial". Bonzis recordó que, de acuerdo a la investigación, Vahidi "participó de la reunión de las más altas autoridades del régimen iraní en la cual se adoptó la decisión de atacar" la AMIA.

Días atrás, al asistir a una conmemoración del atentado frente a la reconstruida sede de la AMIA, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner reafirmó "la voluntad de verdad y justicia" y el "compromiso de seguir luchando para el esclarecimiento" del ataque terrorista. "Hay un reclamo a Irán para que (los acusados) sean sometidos a la Justicia argentina, cuyo pedido de captura fue solicitado por la fiscalía", recordó la mandataria.

En otro atentado, en 1992, fue destruida la embajada de Israel en Buenos Aires, con un saldo de 22 muertos y unos 200 heridos, sin que tampoco se haya podido determinar culpables.

El ex presidente argentino Carlos Menem (1989-1999) está actualmente bajo proceso por encubrimiento en la causa AMIA junto con un grupo de altos funcionarios de su gobierno en las áreas de seguridad e inteligencia.