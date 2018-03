Caballero (PSOE) mantiene que una fusión "no es más que un síntoma de normalidad, del que debemos alegrarnos"

22/08/2009 - 13:23

Pide cautela y esperar a los informes del Banco de España para saber si hubo irregularidades en la gestión de la caja

TOLEDO, 22 (EUROPA PRESS)

El secretario de Organización del PSOE, José Manuel Caballero, defendió que las posibilidades de fusión, que según ha manifestado el director general de Caja Castilla La Mancha (CCM), Xavier Alkorta, se le han presentado a la entidad regional, "no es más que un síntoma de normalidad, del que todos los que queremos bien a esta caja nos debemos alegrar".

En una entrevista concedida a Europa Press, el 'numero dos' del PSOE de Castilla-La Mancha matizó que la fusión es la fórmula de viabilidad "en la que piensan todas las cajas de nuestro país, independientemente del color político de cada comunidad autónoma".

"Desde la primera a la última buscan fórmulas de fusión, por ello, el que lo haga la CCM no es si no un síntoma de normalidad del que todos los que queremos bien a esta caja nos debemos alegrar", defendió Caballero que agregó no obstante, que las premisas de esa fusión pasan por garantizar los puestos de trabajo, los derechos e intereses de los ahorradores, y por que el futuro de esa entidad esté ligada a los intereses de Castilla-La Mancha.

GESTIÓN Y RESPONSABILIDADES

En cuanto a la gestión que el Gobierno regional ha realizado en Caja Castilla La Mancha, y que el Partido Popular pone en tela de juicio, el también diputado del PSOE por Ciudad Real además de defender el hacer del Ejecutivo autonómico, insistió en que el Banco de España, "que es el organismo regulador, que en este sentido actúa con autonomía y criterio técnico y profesional, considera que el Ejecutivo cumplió con su labor de supervisión y control que le otorga la Ley de Cajas".

"En todos los informes del Banco de España se pone de manifiesto que el Ejecutivo regional ha actuado de acuerdo a sus competencias, y hay jurisprudencia suficiente para saber cuáles son esas competencias".

Dicho esto, José Manuel Caballero agregó que en este punto "lo que hay es un deseo del PP de utilizar la Caja de Castilla La Mancha desde el primer momento en que surgieron los problemas, con un claro interés partidista, yo me atrevo a decir que mezquino".

A renglón seguido aseveró que el PSOE "no va a participar de ese juego, porque la CCM ha funcionado como todas las cajas: con una Asamblea y un Consejo de Administración, órganos en los que no se sienta como tal el Gobierno regional, si no los representantes de los partidos políticos, de los sindicatos, de empresarios, y desde luego los representantes del PP, que en todo momento han votado a favor de todas las iniciativas.

"Por tanto, --remarcó Caballero-- la responsabilidad, sí es que existe, es compartida por los miembros del PP, del PSOE y del resto de organizaciones que integran esos órganos".

Quiso recordar el secretario de los socialistas castellano-manchegos que el secretario general del PP, Vicente Tirado "se sentaba en uno de los órganos de CCM, y seguro que tiene más responsabilidad que cualquier miembro del Gobierno regional, que no se sentaba en ninguno. Además --añadió-- estoy convencido de que la presidenta del PP, María Dolores de Cospedal, por boca de su compañero sentimental, tenía más información o podía tener más acceso a ella, que el propio presidente de la región", manifestó.

Preguntado por las presuntas irregularidades en la gestión de la entidad de ahorro regional, José Manuel Caballero indicó que, en caso de haber existido, "habrá que determinarlas a partir del informe del Banco de España".

"Hay que ser cautelosos y esperar a conocerlas, aunque a priori ni me atrevo a decir que existan, ni a negar cualquier posibilidad. Pero hay un buen número de representantes del PP que durante todos los momentos importantes de la entidad han votado siempre a favor", concluyó el parlamentario socialista.