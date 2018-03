Galicia. fraga dice que sería "de justicia" que la ciudad de la cultura llevase su nombre

22/08/2009 - 14:01

Aboga por "defender el gallego absolutamente, pero no en contra del castellano"

El senador del PP y ex presidente de la Xunta, Manuel Fraga, aseguró hoy que la construcción de la Ciudad de la Cultura en Galicia, iniciada durante su mandato y aún sin finalizar, es "un acierto", y consideró que "se haría justicia" si alguien decidiera bautizarla con su nombre.

En declaraciones a RNE de Galicia, Fraga se mostró convencido de que este complejo cultural "terminará bien" y apuntó que aunque algunas personas decían "cultura sí, mausoleo no", en referencia al mismo, "yo nunca quise hacer un mausoleo mío ni pedí que llevara mi nombre". No obstante, afirmó que "si alguien se lo quiere poner algún día hará justicia, pero esa ya es otra historia".

Respecto al Plan de Normalización Lingüística aprobado por unanimidad durante su Gobierno y que podría ser modificado por el actual, indicó que "hay que defender el gallego absolutamente, pero no en contra del castellano", porque "es el error que algunos quisieron cometer".

En cuanto a la posibilidad de absorción de las cajas de ahorro gallegas, Fraga cree que dichas entidades "deben tomar la decisión por ellas mismas y de acuerdo con el Gobierno gallego, pero lo que no aceptaría yo sería la absorción por una caja de fuera, aunque fuese una caja amiga". "Sería inaceptable", apostilló.

Finalmente, el ex presidente gallego recordó sus inicios en la vida política: "Fui a hacer ejercicios espirituales a Samos, ofreciéndome a Dios para que dispusiera de mí como monje, pero me pareció que la inclinación era más bien la de trabajar en la cosa pública". "Y creo que algo he contribuido a la paz de España", concluyó.

