El PP extremeño sostiene que la subida de impuesto "ahora supone una puntilla económica" para empresas y trabajadores

22/08/2009 - 14:10

El secretario de Organización y responsable de Empleo del PP extremeño, Juan Parejo, criticó hoy una hipotética subida de impuestos por parte del Gobierno central en tanto que a su juicio dicha medida "ahora supone una puntilla económica" para empresas y trabajadores.

MÉRIDA, 22 (EUROPA PRESS)

En una visita realizada hoy a infraestructuras de la localidad pacense de Torremejía y a una fiesta popular de Torremejía, Parejo valoró la "inoportunidad ahora más que nunca" de subir los impuestos, "que siempre es mal momento para hacerlo, pero ahora suponen una puntilla económica para empresas y trabajadores", indicó.

Esta medida, afirmó en nota de prensa, se resume en una sola palabra, "engaño", porque "en el mes de junio Zapatero se comprometió a no subir los impuestos". "Es un engaño que cae sobre engaños anteriores del Ejecutivo, porque el Gobierno dijo que daría una ayuda de 420 euros a todos los desempleados que perdieran la prestación y después resultó que sólo beneficiaba a 300.000 y dejaba fuera a más de un millón de familias", criticó.

En este sentido, afirmó que "en un momento en que a las familias extremeñas les cuesta llegar a final de mes, las pymes tienen dificultades para no cerrar y los autónomos se lo tienen que pensar para no bajar la persiana cada semana, subir los impuestos es poner piedras en el bolsillo a una clase media que está luchando por no ahogarse".

Parejo recordó así que en Extremadura "la clase media es la que sostiene el Estado de Bienestar y la que con su trabajo permite pensiones y prestaciones por desempleo". Por ello, a su juicio, "con todo lo que están pasando las familias, subirles los impuestos es darles una puñalada cuando empieza el curso escolar y la cuesta de septiembre".

Asimismo, el 'popular' emplazó al presidente de la Junta para que los extremeños puedan conocer su opinión respecto a esta subida de impuestos "sea reflexión, globo sonda o amenaza". En este sentido, recordó "el silencio de Vara, que algunos pueden interpretar como asentimiento, ante las medidas del gobierno socialista que repercutirán en miles de extremeños". "Es algo tan sencillo como que los extremeños sepamos si Vara apoya esta medida", indicó.

SITUACIÓN DEL CAMPO EXTREMEÑO

Por otra parte, en plena zona agrícola y con los trabajos de la vendimia en ebullición, Juan Parejo compartió en sus visitas de hoy la "preocupación" del PP "ante la perspectiva nefasta que viven los agricultores extremeños". Recordó así que el tabaco está "a punto de recoger el certificado de defunción", y advirtió que otro producto "emblemático" de las dehesas extremeñas, el corcho, "puede que tenga que dejar en los árboles el 80% de su producción".

A ello, se le añade a su juicio la situación del sector vitivinícola y la situación de las ganaderías bravas. En cuanto a las reses bravas, Parejo explicó que existen cerca de 200 explotaciones de este tipo en Extremadura, conllevando más de 50.000 hectáreas. Todo ello conlleva, según indicó, que la cría y explotación de ganado de lidia tiene en Extremadura un importante peso dentro de la economía ganadera regional, puesto que este tipo de explotaciones generan un "considerable" número de puestos de trabajo directos e indirectos así como importantes inversiones al tratarse de una raza de cuidados muy específicos.

SECTOR PORCINO

Al "problema" del sector porcino, también se refirió Parejo, al mencionar el nuevo decreto que aprobó el Gobierno nacional en julio (RD 1221/2009 del 17 julio), con la "aquiescencia" de la Junta de Extremadura, sobre "las normas de Explotaciones de ganado porcino extensivo a nivel nacional" que afectará de "lleno" a su juicio al sector del porcino ibérico extremeño y por ende, "afectará negativamente a los ganaderos y explotaciones", lo que "agravará mucho más la crisis del sector".

En este sentido, el 'popular' lamentó que Vara "no defienda con uñas y dientes" a un sector agrícola-ganadero que es la "base económica y laboral de cientos" de pueblos, y recordó, igualmente, que Extremadura producía a inicios de 2009 más del 50 por ciento del total de la producción nacional del porcino ibérico extensivo.

Finalmente, anunció que su partido planteará medidas e iniciativas parlamentarias canalizadas a través de la portavocía de Agricultura, una vez las apruebe el Comité de Dirección del PP extremeño, para "respaldar" a un sector primario cada vez más "abandonado y desamparado" por el Gobierno de la Junta de Extremadura y "especialmente" por su presidente, concluyó.