PNV insta a PSE y PP a tomarse en serio su oferta para ponerse en septiembre "manos a la obra" y consensuar las cuentas

22/08/2009 - 14:15

Cree que PSE "no quiere dar a PNV un minuto de gloria" y le recuerda que el PP ha dicho que, para temas económicos, se fía más de ellos

El presidente del BBB del PNV, Andoni Ortuzar, instó hoy al PSE-EE y el PP a "tomarse en serio" su propuesta de estabilidad institucional y presupuestaria para ponerse en septiembre "manos a la obra" y consensuar presupuestos en todas las instituciones. Además, consideró que los socialistas "no quieren dar a PNV ni un minuto de gloria" a la formación jeltzale, y le recordó que los populares han dicho que se fían más de ellos, para temas económicos, que del PSE.

En declaraciones a Europa Press, Ortuzar consideró que es contradictorio el planteamiento de Basagoiti "porque él parte de la premisa de reconocer que, quien sabe de estas cosas de economía y que tiene una trayectoria contrastada de hacer bien la gestión económica e industrial del país, es el PNV".

"Y tienen encima de la mesa, desde el mes de julio, una propuesta de acuerdo de estabilidad y de eficacia presupuestaria formalizada por el PNV. Tuvimos reuniones con ellos y todavía no han contestado a ninguno de los planteamientos que les hicimos", añadió.

A su juicio, "tuvieron una salida muy partidista y egoísta ambos partidos, intentando desacreditar, desprestigiar la posición y la postura del PNV, pero lo cierto es que, desde entonces a aquí, nadie ha puesto encima de la mesa nada mejor ni nada más serio".

"El propio Basagoiti reconoce que quien sabe de esto es el PNV. Lo que tienen que hacer ambos partidos es tomarse en serio la propuesta que les hizo el PNV, que es una propuesta cabal, que está bien fundamentada, que creemos que aborda todos los aspectos que, en este momento, necesita Euskadi que se toquen para hacer frente a la crisis económica, para intentar reactivar el tejido industrial y también para crear una red de solidaridad con aquellas personas que están sufriendo los efectos de la crisis", indicó.

Por ello, emplazó a que, tras "tomarse en serio" la oferta jeltzale, para que, "en septiembre, nos pongamos todos manos a la obra e intentemos sacar, primero, unos presupuestos consensuados en todas las instituciones".

En este sentido, apostó porque no se proceda a la aprobación de unas cuentas públicas a cambio de otras, "sino que sean unos presupuestos coherentes desde el Gobierno, diputaciones y ayuntamientos, y que estén orientados todos a luchar contra la crisis, a tener unos presupuestos austeros en los que el gasto y la inversión que se hagan pretendan tirar de la economía vasca, de la industria, de la demanda porque, en este momento, no lo hace el sector privado".

"Hay que hacerlo desde las instituciones. Y desde el PNV volvemos a reiterar ese ofrecimiento, a la vista de que estamos ya casi en septiembre y ni unos ni otros ha puesto sobre la mesa, ni un solo papel serio en el que uno pueda ver un horizonte claro para las instituciones", señaló.

Andonio Ortuzar afirmó que su partido "sí lo tiene" porque, "durante 30 años ha gobernado este país con evidente acierto, nadie lo discute, hasta el propio PP reconoce que somos los más eficaces en este tema".

"Les pedimos que se fíen de nosotros, que se dejen de partidismo y que nos sentemos sobre la base de nuestra propuesta por si tienen ellos una mejor. Pero a la vista está que no es así y dejamos de perder el tiempo o de marear la perdiz por quién se lleva el rédito ante los medios de comunicación de este tema", indicó.

SIN LIDERAZGOS

A su juicio, "están más preocupados por quién aparece o lleva el aparente liderazgo de esta cuestión que por solucionar los problemas de fondo". "Nosotros hemos puesto encima de la mesa nuestra propuesta de acuerdo institucional y presupuestario. Cada uno, en cada institución, tiene que saber cómo operar, pero lo cierto es que, en el panorama institucional vasco, hace falta más de un partido en cada institución para sacar adelante los presupuestos", apuntó.

En este sentido, reconoció que "pueden ser acuerdos diferentes entre partidos diferentes", pero precisó "que lo importante no es sólo sacar unos presupuestos, sino unos presupuestos concretos que vayan directamente a la raíz de los problemas, que intenten atajar la crisis económica de manera conjunta, que cada institución esté orientada a lo que tiene que hacer: no duplicar gastos y no duplicar acciones".

Ortuzar afirmó que "lo lógico sería que fuéramos capaces entre todos de alumbrar unos presupuestos coherentes en todas las instituciones".

"No se trata tanto de liderazgo, aunque nosotros creemos que ellos están obsesionados con quién lidera esto y no le quieren dar al PNV, sobre todo el PSE-EE, su minuto de gloria porque echaría por tierra el pretendido cambio y dejaría un poco tocada la capacidad de gestión económica del PSE-EE, pero es que su propio socio preferente le ha dicho que, para los temas económicos, se fía más del PNV que de él", dijo.

En esta línea, apuntó que su formación "no tiene ningún prurito de liderar nada". "Hemos hecho una oferta sincera, creemos que es adecuada, acertada, la necesaria y, si en este momento, tienen una posición más realista y humilde que la que tuvieron en julio, el PNV sigue dispuesto a trabajar en septiembre", concluyó.