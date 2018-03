Gripe A: Cataluña no decidirá hasta septiembre si retrasa el curso escolar

Cuando el rio suena, agua lleva.



Eso quiere decir que preveen que de cara a septiembre empeore la pandemia. Estamos al final de las vacaciones, y volverá mucha gente que ha estado en paises extrangeros, con lo que es muy posible que se disparen los casos.



Pero si solo retrasan el inicio del curso, y no toman medidas en empresas, centros comerciales y alli donde se concentre mucha gente, van a conseguir poco.



Mucho me temo, que esto se va a poner mucho peor y que las vacunas, lleguen en septiembre o en octubre, no va a ser suficiente. Y eso siempre y cuando el virus no mute, porque si es así, empezemos todos a rezar.



Siento ser asi de pesimista, pero es que no me creo que esto sea una simple gripe. Llevo tiempo pensando que es un producto de laboratorio que a alguien se le ha escapado de las manos y se ha vuelto incointrolable.