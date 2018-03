Cospedal tacha de "pura improvisación" que el gobierno hable de subir impuestos y congelar sueldos a los funcionarios

22/08/2009

La secretaria general del Partido Popular, María Dolores Cospedal, calificó hoy de "pura improvisación" que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hable ahora de subir los impuestos a las clases altas y de congelar los salarios a los funcionarios, a la vez que advirtió de que las medidas que toma el PSOE son "contrarias a los que España necesita hoy para salir de la crisis”.

Cospedal declaró en Onda Cero que el principal problema de España frente a la crisis económica es que “la política económica del Gobierno es pura improvisación y que cada miembro del Ejecutivo dice una cosa distinta”, especialmente después de que el ministro de Fomento, José Blanco, haya hablado en los últimos días de subir impuestos y congelar sueldos de los funcionarios.

En este sentido, recordó que la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, manifestó hace escasos días que no estaba en el calendario del PSOE la congelación del sueldo de los funcionarios y ahora el ministro de Fomento dice esta medida que se puede producir.

“No sabemos si va a haber una política de contracción del gasto, si va a haber una subida de impuestos o si al día siguiente, como el Gobierno cambia de opinión todos los días, no van a subir los impuestos”, criticó Cospedal.

Asimismo, advirtió de que ante la política de “gastar, gastar y gastar” del Gobierno, que está generando más déficit y más endeudamiento, las únicas opciones son subir los impuestos o disminuir las prestaciones y lamentó que "en España vamos a sufrir ambas cosas”.

“Como están esquilmando las arcas públicas y la recaudación está bajando muchísimo, el Estado no tiene dinero pero las soluciones del Gobierno son contrarias a los que España necesita hoy para salir de la crisis”, dijo.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

La secretaria general del PP lamentó también que el Ejecutivo haya excluido a su partido de la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica al no atender las peticiones de que el nuevo modelo se acordara por unanimidad entre todas las Comunidades Autónomas, que no supusiera una subida de impuestos y que guardara el principio de solidaridad inter territorial.

A su juicio, España se encuentra ante un “engaño del Gobierno” porque el resultado es “un modelo cuyo contenido no se conoce y cuyas cifras aún no son reales, porque si uno suma todo lo que dicen los presidentes autonómicos que van a recibir no sale la cifra exacta que ofrece el Gobierno”.

En este sentido, aseguró que “al PP le gustaría pactar el modelo de financiación autonómica” siempre y cuando sea un modelo “que no endeude al Estado hasta las cejas” y “permita que el Estado pueda ejercer las competencias que tiene encomendadas en la Constitución”.

