El PSdeG exige a la Xunta un nuevo plan estratégico del sector lácteo y rechaza el actual por "propagandístico"

22/08/2009 - 17:24

Recrimina a Samuel Juárez que "doblegue la cabeza" en el conflicto con Leite Río y le pide que "lidere" el cumplimiento de los precios

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 (EUROPA PRESS)

El Grupo Parlamentario del PSdeG registró en la Cámara gallega una iniciativa en la que reclama a la Xunta la creación de un nuevo plan estratégico para el sector lácteo, ya que considera que el actual es "propagandístico".

En el texto, el PSdeG quiere saber "qué otras medidas" prevé implementar la Consellería de Medio Ambiente en este ámbito, si va a impulsar la creación de un grupo lácteo gallego "para que el valor añadido quede en Galicia" y "cómo va a lograr que Leite Río y Gadisa --que no forman parte de la Federación Nacional de Industrias Lácteas-- cumplan el acuerdo para el precio de la leche".

Además, pone en cuestión el número de explotaciones que recibirán ayudas por valor de 7.500 euros --el máximo permitido por la normativa de mínimos-- y las reformas "concretas" que el Ejecutivo autonómico acometerá en la Ley del banco de tierras. "¿Tiene previsto alguna modificación en la Ley de concentración parcelaria para Galicia?", se pregunta.

En esta dirección, la portavoz de Agricultura de los socialistas, Sonia Verdes, exige al Ejecutivo autonómico "compromiso" con las explotaciones de la comunidad y recalca "la situación de grave crisis" que atraviesan.

CORRESPONSABILIDAD

Por ello, ve "necesaria" la "corresponsabilidad" de la Administración gallega en la puesta en marcha de una medida "complementaria" del plan del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino. El objetivo, señala, es "resolverlos problemas de liquidez que sufren --los ganaderos--".

Para lograr este fin, la diputada del PSdeG recomienda "medidas estructurales" que permitan a las explotaciones "mejorar su rentabilidad y competitividad", para poder, así, afrontar un futuro de liberalización del sector.

A este respecto, se refiere al conflicto de Leite Río, sobre el que critica que el conselleiro de Medio Rural, Samuel Juárez, "sigue en la misma línea de dar la espalda a los ganaderos", al considerar que "doblega la cabeza delante de la compañía".

"No es capaz de liderar el cumplimiento del acuerdo firmado por el ministerio y los representantes del sector", denuncia, al tiempo que censura que la empresa "amenaza con suspender la recogida de 65.000 litros diarios a 90 productores de la cooperativa comarcal de Ordes y baja 1 céntimo por litro en el precio de la leche".

Según los datos que aporta hoy su formación en una nota de prensa, el precio de la leche desciende desde hace más de un año, con una reducción del 36,8 por ciento desde enero de 2008; con lo que la mayoría de los productores gallegos cobran la leche por debajo de los 26 céntimos por litro y un 40 por ciento por debajo de los 20 céntimos.

DECLARACIÓN DE INTENCIONES

Además, destacó que el departamento del que es responsable Elena Espinosa aportó 60 millones de euros para ayudas y acordó un precio mínimo para la leche, mientras "la única ayuda que hasta ahora concedió Medio Rural fueron 70 euros del adelanto de la PAC". El PSdeG demanda ayudas "en función del nivel de renta" por valor de 50 millones de euros, que garanticen 7.500 euros por explotación.

"Las medidas anunciadas hasta ahora non son más que una declaración de intenciones", reprobó, ya que, a su juicio, "no van a conseguir resolver los problemas de liquidez de la actual coyuntura", por lo que concluyó que "no son una apuesta clara para la supervivencia de más de 13.000 explotaciones que hay en Galicia".