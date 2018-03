UCIDMurcia pide a empresarios que flexibilicen horarios de trabajadores musulmanes para que puedan cumplir el Ramadán

22/08/2009 - 17:31

La Unión de Comunidades Islámicas de Murcia (UCIDMurcia) solicitó hoy a los empresarios que "traten de flexibilizar los horarios de los trabajadores musulmanes para que éstos puedan cumplir con las obligaciones del Ramadán", que dio comienzo hoy y por el que están llamados a celebrar este mes sagrado casi 80.000 musulmanes residentes en la Región, aunque sólo unos 75.000 pueden practicarlo, ya que reúnen los requisitos para ello.

MURCIA, 22 (EUROPA PRESS)

Éstos pasan por tener más de ocho años de edad, no estar enfermo, que la mujer no esté embarazada o con la menstruación, que tenga una buena salud mental, y que no se encuentre de viaje largo.

Y es que, según UCIDMurcia, "una de las ideas más extendidas es la de que, debido a las fuertes normas de ayuno, el musulmán no podrá realizar su trabajo con la misma intensidad y dedicación que en otras fechas del año".

Por ello, consideró "importante" que los empresarios "ayuden" en estas fechas a sus empleados musulmanes, "máxime cuando se trata de un imperativo legal contemplado en el acuerdo de cooperación de 1992 entre el Gobierno y la Comisión Islámica para que tanto trabajadores como patronos puedan terminar la jornada laboral una hora antes de la puesta de sol".