El PSPV exige que los estudios sobre nuevas tecnologías elaborados por la Fundación OVSI se publiquen "inmediatamente"

22/08/2009 - 17:36

La portavoz de Nuevas Tecnologías del grupo parlamentario socialista en las Corts Valencianes, Dolores Gay, ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) para que el acceso a los infobarómetros, que elabora la Fundación Valenciana para la Sociedad de la Información (OVSI), "se produzca en un plazo corto de tiempo" y se publiquen "inmediatamente" pues, según afirmó en un comunicado, los realizados en 2008 "que debieron presentarse el 15 de diciembre del año pasado todavía no han sido publicados".

VALENCIA, 22 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Nuevas Tecnologías del grupo parlamentario socialista en las Corts Valencianes, Dolores Gay, ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) para que el acceso a los infobarómetros, que elabora la Fundación Valenciana para la Sociedad de la Información (OVSI), "se produzca en un plazo corto de tiempo" y se publiquen "inmediatamente" pues, según afirmó en un comunicado, los realizados en 2008 "que debieron presentarse el 15 de diciembre del año pasado todavía no han sido publicados".

En su opinión, se trata de "una muestra más de la opacidad a la que nos tiene acostumbrados" el Consell. Los infobarómetros son estudios estadísticos encargados por la Conselleria de Justicia sobre el uso de las nuevas tecnologías en la Comunidad Valenciana, y su elaboración corre a cargo de la Fundación Valenciana para la Sociedad de la Información.

La diputada socialista subrayó que estos estudios "nos han costado a los ciudadanos 620.000 euros y tenemos derecho a conocerlos". "¿O es que los informes sólo se elaboran para su utilización por parte de los miembros del Gobierno valenciano?", se preguntó la parlamentaria.

Gay ha presentado una proposición no de ley en las Corts para que la publicación de los estudios, informes y estadísticas en materia de nuevas tecnologías elaborados por la fundación OVSI sean publicados "inmediatamente" porque afirmó desconocer "la razón de la no-publicación de estos estudios, que queremos creer que existen, puesto que ya se han pagado, y bastante caros, por cierto".

"No alcanzamos a entender por qué la Fundación OVSI no los pone a disposición de los ciudadanos, y lo que es aún peor, por qué la Generalitat se cruza de brazos y no obliga a esta Fundación a hacerlo", manifestó.