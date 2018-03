La UR organiza del 19 al 29 de octubre el III Curso de Herramientas para el diseño de proyectos de intervención social

22/08/2009 - 17:51

La Universidad de La Rioja organiza el III Curso de Herramientas para el Diseño de Proyectos de Intervención Social: Evaluación y Calidad que, del 19 al 29 de octubre, se va a centrar en los ámbitos profesionales vinculados a la consultoría y al mundo empresarial, la consultoría y la responsabilidad social.

Esta tercera edición del Curso de Herramientas para el Diseño de Proyectos de Intervención Social se centra en los ámbitos profesionales vinculados a la consultoría y al mundo empresarial, explorando las oportunidades de la participación como metodología de acción y de intervención profesional.

El III Curso de Herramientas para el Diseño de Proyectos de Intervención Social: Evaluación y Calidad está organizado por el Área de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; y cuenta con una ayuda de la Comisión de Extensión Universitaria. Además, colabora la Cátedra UNESCO de Ciudadanía Democrática y Libertad Cultural de la UR.

El curso tiene un carácter teórico práctico. Así, la primera sesión presenta diferentes experiencias de consultoría social, mientras que la segunda aborda la potencialidad de los proyectos de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Las dos últimas sesiones se centran en las dinámicas participativas, como retos de gestión en el trabajo con personas y en el ámbito de las políticas públicas.

El curso está dirigido a estudiantes, titulados en desempleo y profesionales en activo del ámbito de la intervención social y de la participación comunitaria procedentes del Trabajo Social, el mundo del Derecho, la Sociología, la Psicología, la Pedagogía, la Educación... No obstante, está abierto a todas las personas interesadas en los contenidos del mismo, en particular a miembros de asociaciones sociales, culturales, etc.

Entre los objetivos del El III Curso de Herramientas para el Diseño de Proyectos de Intervención Social: Evaluación y Calidad se encuentran el de explorar nuevos escenarios para la intervención social desde las funciones de consultoría, la innovación y la participación social; conocer la función de consultoría en los procesos de intervención social y de participación ciudadana; analizar las características, requisitos y resultados de proyectos de consultoría social; identificar metodologías innovadoras para el desarrollo de proyectos sociales, en particular la Responsabilidad Social Corporativa y las técnicas participativas; y estudiar los requerimientos y resultados de las políticas de proximidad para la participación ciudadana como metodología innovadora en los proyectos sociales.

La organización ha reservado un cupo de 50 plazas y la matrícula asciende a 20 euros. Ésta debe formalizarse antes del 15 de octubre ingresando 20 euros en el nº cc del Santander 0049 6684 19 2116076478 y entregando, posteriormente, el resguardo en la Secretaría de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Los estudiantes de la UR que asistan a todas las sesiones del curso y realicen un trabajo supervisado por las coordinadoras el curso podrán convalidar un crédito de libre configuración.