UPyD de Las Palmas de Gran Canaria pide al Ayuntamiento más información sobre recomendación de no bañarse en Las Canteras

22/08/2009 - 18:14

La Agrupación Local de Unión Progreso y Democracia (UPyD) en Las Palmas de Gran Canaria, a través de su coordinador Ciro Negrín, ha pedido que se señalice debidamente como 'zona de riesgo biológico' el área donde se ha restringido el baño y que se facilite toda la información posible a los usuarios de la playa de Las Canteras de lo que puede implicar bañarse en una zona de contaminación biológica, a la espera de los resultados del contraanálisis, según informó hoy la formación en un comunicado.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 22 (EUROPA PRESS)

"Vivimos en territorio UE, y no podemos señalizar una zona no apta para el baño por riesgo biológico como si se tratara de una valla para prohibir el paso por una verbena", puntualizó Ciro Negrín. Por la experiencia con los casos del boro en el agua de abasto, las obras de Albareda, Más de Gaminde y Tomás Morales ya sabemos que la difusión de la información no es el punto fuerte del grupo de gobierno capitalino, pero en pleno siglo XXI es inadmisible que la corporación no actúe de forma contundente en situaciones de este calibre. A la vista de estos acontecimientos y a poco que se difunda el hecho en algún medio de carácter nacional, no necesitaremos de una segunda edición de Arena Mix", explicó Negrín.

Desde UPyD continuaron reclamando que los dirigentes "recuperen" la coherencia, la vocación de servicio y que sus acciones estén a la altura de las circunstancias que una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria.