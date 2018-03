Verdegaia demanda una evaluación ambiental "rigurosa" del nuevo plan eólico y que amplíe la Red Natura 2000

22/08/2009 - 19:33

Verdegaia demandó hoy al Gobierno de la Xunta que la elaboración del nuevo plan eólico incluya una evaluación ambiental "rigurosa", además de solicitarle que establezca "suficientes" zonas de exclusión y amplíe la red Natura 2000.

La asociación ecologista realizó estas peticiones en un comunicado de prensa en el que incide en que "de entrada" recibe como una "buena noticia" la suspensión del último concurso eólico, resuelto por el anterior Gobierno bipartito "sin garantías ambientales".

No obstante, hizo hincapié en que la anulación del concurso "no tendrá consecuencias ambientales positivas si no se aprueba lo antes posible un nuevo plan sectorial eólico", que, según apuntó, deberá "excluir del desarrollo a las zonas con más interés ambiental".

Por otra parte, recalcó que la autorización por parte de la Consellería de Industria de la planta de gas de Ribeira (A Coruña) precisa la evaluación de la incidencia ambiental y que "el dictamen final es perceptivo para la obtención de la licencia de actividad" de la instalación.