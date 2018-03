Duran lleida dice que zapatero no tiene norte ni rigor en su política y que ha perdido los papeles

20/09/2009

- Asegura que CiU no convocará ningún referéndum para la independencia si vuelve a gobernar Cataluña

El portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados, Josep Antoni Duran Lleida, considera que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "no tiene norte ni rigor en sus políticas y consecuentemente es un presidente que ha perdido los papeles". Por ello, se muestra "muy de acuerdo" con la habitual afirmación del presidente del PP, Mariano Rajoy, de que el jefe del Ejecutivo es "el problema para salir de la crisis".

Duran Lleida formuló estas acusaciones en una entrevista que publica hoy el diario "La Razón". En ella, se mostró convencido de que España tardará en "seguir la senda de la recuperación" económica que empiezan a tomar algunos países "porque muchos de nuestros sectores no son competitivos", y en esta línea abogó por una reforma del mercado laboral y acusó personalmente al presidente de subir los impuestos "para tapar el agujero que ha creado su política económica de gasto inútil".

No obstante, Duran Lleida criticó también al PP, de quien dijo que en el último año y medio no ha dado "muestras de responsabilidad, ni ofrecido propuestas que nos permitan salir de la crisis". Si bien reconoce que los planteamientos de CiU en este ámbito tienen "más proximidad" con los del PP, advierte que a día de hoy no apoyaría una hipotética moción de censura, porque "entendemos que el PP no es la alternativa que España necesita". Tampoco cree conveniente un adelanto electoral "en el contexto de la presidencia de la UE".

En relación a la sentencia del TC sobre el Estatuto de Cataluña, Duran admite su legitimidad para modificarlo, aunque defiende la constitucionalidad del texto y entiende que una sentencia contraria obligaría a los partidos a "recomponer" su "posición política". En cualquier caso, el portavoz de CiU ya reconoce que "durante la tramitación del Estatut todos nos equivocamos políticamente, tanto las fuerzas políticas catalanas como las españolas".

Más rotundo se mostró Duran en su afirmación de que "Artur Mas no convocará ningún referéndum para la independencia de Cataluña cuando gane las elecciones y sea presidente de la Generalitat", aunque el celebrado en Arenys del Munt "no es una anécdota" sino "un síntoma de muchas cosas", poseedor de un importante "valor sentimental". El líder de Unió Democrática de Catalunya no teme que el discurso de su socio Convergencia le perjudique, porque "hay un complemento de posiciones" y "un programa conjunto" en el que "no está la independencia como objetivo político".

