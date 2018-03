Espectáculos, un teatro de autómatas y una exposición, esta semana en la I Muestra de Artes Fantásticas

20/09/2009 - 11:32

Un total de 18 espectáculos, un teatro de autómatas y una exposición de títeres conforman la programación de la I Muestra Internacional de Artes Fantásticas de Santander (MAF), que se celebrará esta semana.

SANTANDER, 20 (EUROPA PRESS)

Así, del 25 al 27 de septiembre, un total de diecisiete compañías internacionales, como 'Hermanos Forman' o 'Karromato', ofrecerán espectáculos en distintos puntos diferentes de la ciudad.

Los espectáculos tendrán lugar en el Centro Cultural 'Modesto Tapia', el conservatorio 'Jesús del Monasterio', los Jardines de Pereda, el Palacete del Embarcadero, la Plaza Cañadío, Plaza de Atarazanas, Plaza Juan Carlos I, Plaza Pombo, Plaza Porticada, Sala Bonifaz, Sala Café de las Artes y Sala Escena Miriñaque.

Entre los actos, destacan un circo de madera de la compañía 'Karromato' (República Checa); el espectáculo 'The Music in my Hands', de la Academia Nacional de Teatro y Cine de Sofía (Bulgaria), y 'Hotel Crab', de Trukitrek (Brasil-España), premiado como Mejor Espectáculo en el Festival Internacional de Marionetas de Praga 2009.

En cuanto a la exposición, denominada 'Fuera de escena', de la compañía 'José Carlos Barros', se podrá visitar en el Palacete del Embarcadero, entre mañana y el 27 de septiembre.

Por otro lado, los Jardines de Pereda acogerán el teatro de autómatas que ofrecerá, durante los tres días (25, 26 y 27) la compañía 'Teatro de Autómatas', a las 16 horas el primer día, y a las doce del mediodía los otros dos. ciudades europeas ya son un referente, como Edimburgo.

Para acceder a los espectáculos con un aforo limitado, como 'The Music in my hands' o la ópera barroca, habrá que recoger la entrada en la Oficina de Turismo de los Jardines de Pereda, de forma gratuita.

La muestra se dará a conocer a través de mensajes de texto, de las redes sociales, y de una página web que se ha creado exclusivamente para el evento (www.mafsantander.com).

Esta iniciativa se engloba entre las actividades programadas con motivo de la candidatura de Santander a la Capitalidad Cultural Europea de 2016.