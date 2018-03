Sólo 42 de los 168 municipios granadinos detraen puntos a los conductores infractores

20/09/2009 - 12:02

Sólo 42 de los 168 municipios de la provincia de Granada detraen puntos a los conductores infractores, puesto que no están conectados al sistema informático de la Dirección General de Tráfico (DGT), de manera que, perciben únicamente una multa económica por la infracción cometida.

GRANADA, 20 (EUROPA PRESS)

El número de ayuntamientos que detraen puntos viene determinado por la voluntad municipal de hacerlo, según informó a Europa Press el jefe provincial de Tráfico, José Vico, quien precisó además que Granada se sitúa dentro de la media del resto de las provincias de España.

Asimismo, Vico aseguró que el que estén conectados o no al sistema de la DGT no está relacionado con el tamaño de las localidades, por lo que "no existe ninguna dificultad técnica para realizar la conexión con el registro de infractores y detraer puntos".

Según los datos de la DGT, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y 30 de junio de 2009 se han detraído en la provincia de Granada un total de 46.820 puntos, se han impuesto 14.095 sanciones que detraen puntos, y se ha sancionado a 12.770 conductores a los que se les han detraído puntos.

Las infracciones más frecuentes por las que se detraen puntos son la circulación sin cinturón o casco reglamentario, consumo de alcohol, uso del móvil mientras se está conduciendo y exceso de velocidad, infracciones que son similares a las que se cometen en el resto de las provincias, siendo estos cuatro tipos las más frecuentes a nivel nacional.