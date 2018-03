Trabajadores de astilleros de Sevilla y Huelva se reunirán esta semana para elaborar una estrategia hacia la continuidad

20/09/2009 - 12:03

Trabajadores de los astilleros de Sevilla y Huelva, en concreto delegados sindicales y miembros de los comités de empresa por CCOO, se reunirán el próximo martes para elaborar y diseñar una estrategia y propuestas encaminadas a luchar por la continuidad de ambas plantas.

SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)

Según indicaron a Europa Press fuentes de CCOO en astilleros de Sevilla, esta reunión de delegados y miembros del comité de empresa de CCOO en astilleros de Huelva y de astilleros de Sevilla contará además con la presencia del coordinador del sector naval del sindicato a nivel estatal.

El encuentro tiene el objeto de "conocer la situación que atraviesa astilleros, hacer una evaluación de la situación y hacer propuestas, siempre bajo el objetivo de la continuidad de los astilleros en las mejores condiciones con un plan industrial y con carga de trabajo".

La reunión tendrá lugar en la capital hispalense y coincidirá con el anuncio de la presentación de un ERE para la planta de Huelva, previsto para este próximo lunes.

Precisamente Los trabajadores de los astilleros de Sevilla mostraron su preocupación por el anuncio de expediente de regulación de empleo de carácter temporal presentado en la factoría de Huelva, y anunciaron que actuarán "contundentemente" si la dirección de la empresa presenta otro expediente para Sevilla.

Fuentes del comité de empresa indicaron a Europa Press que la situación de Huelva "nos preocupa enormemente", ya que "los propietarios de los astilleros onubenses son también los propietarios del nuestro, por lo que un estornudo allí supone un resfriado aquí". "Esperamos que todo quede en una propuesta", agregaron.

Además, los trabajadores mostraron su esperanza de que no se plantee ningún ERE en la planta sevillana, puesto que, en ese caso, "responderemos contundentemente", ya que, en su opinión, "no ha lugar para un ERE y si se presenta un expediente, será que alguien nos está engañando, pues presentaron unas cuentas saneadas y auditadas y además nos han dicho que hay carga de trabajo". Asimismo, mostraron su esperanza de que, en caso de que se presente, la autoridad laboral "no lo llegará a aprobar".

Los trabajadores de Sevilla mostraron su apoyo a los de Huelva, de forma que apoyarán al comité de Huelva y a los trabajadores en lo que ellos decidan, de manera que "si los trabajadores de Huelva están de acuerdo en que su factoría se convierta en una plataforma auxiliar de Sevilla, los apoyaremos, y si no están de acuerdo con esos planes, también los respaldaremos y haremos lo que nos pidan nuestros compañeros, tienen todo nuestro apoyo".

Consideraron que la situación que actualmente están atravesando "se hace insostenible", por lo que apuntaron que "si nadie de la Junta toma medidas, este proyecto se irá al traste".

Por ello, reclamaron la intervención y actuación tanto de la administración autonómica como de la central, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ya que "en estos tres años desde la privatización de astilleros, los trabajadores hemos cumplido con lo que se nos ha planteado, por lo que son ahora las administraciones las que deben cumplir".