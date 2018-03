Espadas cree que sería un error no apoyar la Ley de Vivienda y pide "rigor y seriedad" a partidos para un rápido debate

20/09/2009 - 12:04

El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, consideró que sería un "error" no apoyar la Ley de Derecho a la Vivienda sin plantear alternativas, por lo que pidió "rigor y seriedad" a los partidos para intentar tramitar esta norma en el Parlamento andaluz "con la mayor agilidad posible", de cara al debate que se celebra esta próxima semana en el pleno del Parlamento andaluz de las enmiendas a la totalidad presentadas por PP e IU.

SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)

En una entrevista con Europa Press, el consejero indicó que el calendario diseñado "permite que la Ley se apruebe a finales de diciembre", tras lo que apuntó que "sería importante aprobar la ley por unanimidad, aunque ello dependerá de la actitud de la oposición".

Espadas precisó que se trata de "una ley cortita, con pocos artículos, que tiene un mensaje muy claro y se concretan muy pocas cosas, todas muy importantes".

Por ello, consideró necesario que los grupos parlamentarios que no estén de acuerdo con el texto "concreten qué artículos no comparten y que propongan alternativas en torno a esos artículos, pues me parecería un error decir que no apoyan la Ley porque quieren incorporar una serie de cuestiones que a lo mejor no son de ley sino de decreto".

En ese sentido, les instó a que los partidos "digan en qué no están de acuerdo en el documento, pues si están de acuerdo con el texto, deberían apoyarlo".

Espadas criticó que el PP "se limite a decir que la Junta con esta ley quiere 'largar el muerto' a los ayuntamientos", frente a lo que recordó que "constitucional y estatutariamente la Junta tiene unas competencias sobre vivienda y los ayuntamientos tienen otras sobre vivienda, pero el PP sólo lee el artículo del Estatuto de Autonomía que hace referencia a la Junta y no lee el artículo 92, que alude a las competencias de los ayuntamientos en la planificación y gestión de la vivienda y de donde se construye".

"La Ley es de sentido común y si dice que los ayuntamientos deben elaborar planes municipales de vivienda es porque los consistorios son los responsables de su suelo sin perjuicio de las competencias de la Junta", aseveró el consejero, quien añadió que el PP "no puede pretender hacer ver que se trata de una obligación que se está trasladando a los ayuntamientos, cuando no es cierto".

Lamentó que el PP "pide que se haga una Ley de Derecho a la Vivienda sin hablar de los ayuntamientos" y consideró que "ese argumento no puede ser elemento de conflicto para no votar a favor de la ley, el PP me tiene que decir qué no comparte de la Ley".

Espadas aseguró que la ley establece las competencias de unos y otros, puesto que "la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), que apoya el documento, no hubiera permitido que se hurtara el papel de los ayuntamientos en ese sentido".

"DESCAFEINAR EL PAPEL DE LOS AYUNTAMIENTOS"

Reiteró que los alcaldes del PP en el seno de la FAMP "no han votado en contra" de la Ley, de manera que "los municipalistas lo han apoyado porque en esta norma habla de sus competencias municipales, y no se las va a robar la Junta de Andalucía".

"El pecado capital del PP a nivel regional es que no tiene la misma posición política que los ayuntamientos en los que gobierna y, así, este pasado verano la dirección regional de los populares definió a los ayuntamientos como entidades colaboradoras de la Junta en materia de vivienda y no creo que un alcalde de una ciudad importante se sienta como una entidad colaboradora del Gobierno andaluz, se sentirá como un ayuntamiento soberano", aseveró el consejero, para el PP pretende "descafeinar y diluir el papel de los ayuntamientos".

Por último, recordó que el Gobierno de Castilla y León "está preparando un anteproyecto de Ley de Vivienda, y está 'copiando' algunas cuestiones de nuestra ley, aunque su documento es más largo e introduce como ley cuestiones que tenemos en el Plan Concertado, pero también habla de planes municipales de vivienda, registros y habla de las competencias de los ayuntamientos".