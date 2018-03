El Consejo Territorial del PSOE-A, con la presencia de Pizarro, abordará el viernes las leyes locales

20/09/2009 - 12:14

PSOE-A pide a PP-A que abandone sus "tácticas partidistas" y posibilite el consenso

SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)

El Consejo Territorial del PSOE-A realizará el próximo viernes día 25 en su primera reunión del curso político un análisis de todo lo que está siendo el debate y los pasos que se están dando en relación con las futuras leyes de Régimen Local y de participación de los ayuntamientos en los tributos de la comunidad.

El consejero de Gobernación y vicesecretario general del PSOE-A, Luis Pizarro, será el encargado de informar al Consejo Territorial de este asunto y de los avances que se han ido produciendo, como la emisión de un dictamen por parte del grupo de trabajo del Parlamento o de sus reuniones con los partidos políticos en aras a buscar el consenso.

El portavoz de Comunicación del PSOE-A, Miguel Ángel Vázquez, manifestó a Europa Press que los socialistas son conscientes de que se trata de dos leyes de enorme trascendencia, que colocan a Andalucía en la vanguardia "de la cooperación con las corporaciones locales", al tiempo que se dará "un paso muy importante en la clarificación de competencias" una vez que estas normas sean aprobadas.

Aunque la financiación municipal es una competencia estatal, según añadió, desde la Junta, en cumplimiento del Estatuto de Autonomía, se va a dar un "paso histórico para favorecer el reparto competencial y definir el papel de cada administración".

Dijo que este objetivo "exige el consenso de todos los grupos políticos", apuntando que "no se entiende el desmarque del PP, que obedece más bien a criterios personales de Javier Arenas y a su interés particular que al interés general". Lamentó que el dirigente popular esté situado en este momento en una posición "de radicalismo y esté diciendo 'no' a cualquier posibilidad de acuerdo, lo que demuestra la demagogia del PP".

Asimismo, indicó que el dictamen emitido por el grupo de trabajo del Parlamento recoge la "práctica totalidad de las recomendaciones y sugerencias consensuadas por todos los partidos en el seno de la FAMP".

"No se entiende la abstención del PP al dictamen, más allá de que sea por pura táctica de Arenas", dijo Vázquez, quien vio en esa posición una "maniobra de obstrucción y un intento de evitar el consenso".

A su juicio, sería "recomendable que durante la tramitación parlamentaria de las leyes, esa posición del PP-A variara", sobre todo, porque se está demostrando que el Gobierno andaluz, el consejero de Gobernación y el PSOE-A están trabajando "de buena fe", mientras que el PP-A mantiene una posición "sectaria y del no a todo".

"Animamos al PP a que aparque en un tema tan fundamental las tácticas partidistas y saque estas leyes de la confrontación, sobre todo, cuando la mayoría de las consideraciones recogidas en el dictamen del Parlamento cuenta con el respaldo previo de sus alcaldes en el seno de la FAMP", sentenció el portavoz socialista.

El Consejo Territorial del PSOE-A está integrado, además de por los miembros de la Comisión Ejecutiva Regional, por alcaldes, los presidentes de las diputaciones provincias y los ocho secretarios provinciales del partido.