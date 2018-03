Iglesias admite que es menos progresivo el iva que el irpf pero cree que "el que consume más pagará más"

- El presidente aragonés reconoce que "la gente puede estar desorientada cuando reciben mensajes distintos"

El presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, afirmó hoy que "no le niego que es mucho más progresivo el Impuesto sobre la Renta que el IVA", mientras que el IRPF, que el Gobierno no tiene previsto incrementar, "en realidad no es sobre la renta, es sobre el trabajo, no lo pagamos sobre la renta que tenemos, sino sobre la nómina que tenemos, y hay que tener cuidado con las nóminas".

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Servimedia, Iglesias defendió la subida del IVA asegurando que "el que consume más pagará más" y añadió: "yo no estoy en el Ministerio de Hacienda, pero apoyo esta política, no es sencillo determinar con precisión todo esto, se va a hacer en los Presupuestos".

"En este momento estamos en debate, no se puede por un lado decir que no hay debate y por otro lado, rasgarnos las vestiduras cuando hay debate, en todos los países, cuando hay un anuncio de un esfuerzo fiscal, hay un debate", señaló el presidente autonómico.

Sobre la reunión del Comité Federal del PSOE celebrada ayer, el presidente aragonés considera que no se organizó "para alabar al líder", aunque admitió que los dirigentes socialistas "han hecho piña" en torno al presidente del Gobierno y secretario general del partido, José Luis Rodríguez Zapatero, porque "estamos pasando por un momento de complejidad en todo el mundo, también en España" porque "la economía se ha complicado".

"Tenemos la sensación de que se pretende atacar muy directamente a Zapatero, porque somos conscientes de que nuestra oposición sabe que, para desmontar un proyecto político, lo mejor es desacreditar al líder, y en un momento de dificultad hemos hecho piña al lado del presidente del Gobierno", dijo.

Según Iglesias, los socialistas aplican "una política de cohesión social en la que los trabajadores no tienen por qué pagar el coste de esta crisis y eso a la derecha no le gusta".

"Las críticas en el partido venían siempre por sectores de un ala más izquierdista, donde exigían políticas más comprometidas, más avanzadas y más sociales y eso se le puede cuestionar poco a Zapatero", que "se ha colocado al lado de los trabajadores, de los más desfavorecidos y de los sindicatos", añadió.

PROTECCIÓN SOCIAL

En su opinión, "los niveles de protección social en nuestro país todavía no son tan altos como en el resto de los países europeos, ni nuestra presión fiscal es tan alta, ni nuestro estado del bienestar es tan alto como en otros países".

"Lo que se está planteando es que los que tienen un poquito más, hagan un esfuerzo para que no se nos quede nadie en la cuneta, va a haber un poquito de incremento en el IVA, los que tenemos un trabajo seguro y un sueldo seguro tenemos que hacer un esfuerzo para que la gente que se le agota el paro no se quede marginada", insistió.

En cuanto al esfuerzo que supone una posible subida de impuestos, Iglesias señaló que "estoy convencido de que la mayoría de la gente no sólo lo entiende, sino que está dispuesta a hacerlo".

POLÍTICA DE COMUNICACÓN

En relación a la cuestionada política de comuncación del PSOE, añadió que "todos los gobiernos y los partidos que apoyamos a los gobiernos nos quejamos de que no se explican suficientemente bien las cosas porque siempre se pueden explicar mejor y con más precisión", ya que "la gente puede estar desorientada cuando reciben mensajes distintos".

Finalmente, Iglesias reconoció que "estamos en el momento más difícil de los cinco años que lleva gobernando" Zapatero.

