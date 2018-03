Flores explica que la línea roja prohibirá el estacionamiento en zonas de paso de personas con movilidad reducida

20/09/2009 - 13:23

El conseller de Infraestructuras y Transporte, Mario Flores, explicó hoy que la Generalitat "ha sido pionera en crear una nueva marca vial denominada línea roja", que indicará aquellos sitios en donde el estacionamiento de un vehículo privado quede totalmente prohibido con el objetivo de facilitar el acceso a las personas con movilidad reducida.

VALENCIA, 20 (EUROPA PRESS)

La línea roja es unos de los puntos que recoge el proyecto de ley de Accesibilidad Universal al Sistema de Transportes de la Comunitat Valenciana que se está tramitando en las Corts. El objetivo de esta normativa, elaborada por la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, es garantizar las condiciones necesarias para que el sistema de transportes de la Comunitat sea accesible a todos los ciudadanos, según informó el Consell en un comunicado.

La línea roja indicará expresamente la prohibición de estacionar y parar en aquellas zonas de la calzada o espacios peatonales que dificulten el paso de las personas con movilidad reducida. La Conselleria de Infraestructuras y Transporte será la encargada de señalizar estos puntos con una marca vial consistente en una banda o línea roja paralela e inmediata al límite en el que el itinerario peatonal interfiera con el rodado. El incumplimiento de la norma dará lugar a la aplicación del procedimiento sancionador.

Una vez aprobada la ley, se aplicará a todas las actuaciones de planificación, construcción o reforma de las infraestructuras de transporte público o privado; a la adquisición de unidades de transporte para el transporte público urbano o interurbano de viajeros y a la prestación de servicios de transporte por operadores públicos o privados, en régimen de concesión o autorización administrativa.

La ley no se limita a indicar cómo deben ejecutarse los nuevos elementos del sistema de transporte para tener una plena accesibilidad, sino que fija plazos y fórmulas para que las estaciones, paradas, itinerarios peatonales, flotas de autobuses y taxis sean adaptados de manera que al principio de la próxima década la Comunitat pueda contar con un sistema de transporte totalmente accesible.

El titular de Infraestructuras destacó el hecho de que actuaciones de este tipo "conviertan a la Comunitat en la autonomía más avanzada en niveles de accesibilidad al transporte público para personas con problemas de movilidad".

El conseller anunció esta nueva marca vial durante la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, en la que subrayó el "interés" de la Generalitat por incentivar medidas que "favorezcan desplazamientos sin obstáculos para las personas con movilidad reducida".

Asimismo, aseguró que esta ley "no sólo se dirige a colectivos con limitaciones específicas de movilidad, sino que también beneficia a personas mayores, embarazadas y viajeros con niños pequeños; que tendrán mayor comodidad y mejor accesibilidad en sus desplazamientos".

Otro de los aspectos que destacó el conseller fue la "concepción global" de la norma, ya que exige la accesibilidad no sólo en los medios de transporte, sino en todo elemento necesario como son paradas o las estaciones. "Por ejemplo, se evitarían casos de un autobús no pueda utilizarse porque la parada no es accesible o porque las aceras no lo son", precisó. LA COMUNITAT, A LA CABEZA EN ACCESIBILIDAD

Según el conseller, la Comunitat Valenciana es una de las autonomías más avanzadas en niveles de accesibilidad al transporte. El 95 por ciento de las estaciones de Metrovalencia están adaptadas y en un futuro próximo se espera que lo estén todas. Asimismo, el sistema de transporte de Alicante (TRAM) ya es plenamente accesible.

Del mismo modo, mientras se elaboraba la Ley de Accesibilidad Universal al Sistema de Transportes de la Comunitat Valenciana, el Consell ya está llevando a cabo planes en cada uno de los ámbitos afectados que ya han tenido sus primeros resultados, como la introducción de vehículos adaptados en las flotas metropolitanas de autobuses, subvenciones para taxis adaptados en zonas rurales o "costosas" reformas de las antiguas estaciones de metros para hacerlas accesibles.

Por último, el proyecto de ley prevé la creación de un Consejo de Participación del transporte adaptado en el que estarán representadas, entre otras, las asociaciones de las personas mayores y de las personas con discapacidad.