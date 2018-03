Eta. de juana tarda tres meses en reunir 1.000 firmas contra su extradición

20/09/2009 - 13:30

El etarra Iñaki de Juana Chaos ha tardado más de tres meses en conseguir que 1.000 personas se adhieran con su firma a la campaña que pretende presionar a las autoridades nordirlandesas y británicas para impedir su extradición a España, donde está reclamado por la Audiencia Nacional.

Se trata de la campaña de recogida de firmas que el propio De Juana lanzó el pasado 10 de junio en Belfast , ciudad en la que se encuentra bajo libertad vigilada a la espera de que se resuelva su proceso de extradición.

Bajo el lema "Dont Extradite the Basques" (No extraditen a los vascos), la campaña también pretende impedir la extradición a España de Beñat Villanueva, el ex líder de la organización juvenil de ETA Haika reclamado por la Audiencia Nacional.

La página de Internet de la organización de la campaña anuncia que desde el pasado miércoles, poco más de tres meses después de su lanzamiento, se han superado las 1.000 firmas de apoyo a De Juana y Villanueva.

El portal subraya que a la campaña se han adherido “personas de Irlanda, Gran Bretaña, País Vasco y España, así como de otras partes del mundo, incluidos diputados, activistas pro derechos humanos, abogados, académicos y líderes comunitarios”.

También indica que Villanueva y De Juana están perseguidos "por sus ideas políticas" y critica a España por no respetar los derechos "humanos, civiles y políticos" de los vascos.

La Audiencia Nacional pidió en noviembre de 2008 la extradición de De Juana -que fue arrestado ese mes en Belfast- tras imputar al etarra un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo que supuestamente se produjo en el acto de homenaje que le tributaron en San Sebastián tras su salida de prisión el pasado 2 de agosto.

Por su parte, Villanueva, que fue detenido en Belfast el pasado 22 de abril, está reclamado por ser uno de los líderes de la organización juvenil de ETA Haika (antigua Jarrai), declarada ilegal. De hecho, Villanueva huyó de España en 2004 y no se sentó en el banquillo de los acusados en el juicio que la Audiencia Nacional celebró contra los líderes de las organizaciones juveniles de ETA.

