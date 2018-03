Llamazares replica al psoe que llevamos mucho tiempo de retórica de izquierdas sin práctica que la avale

20/09/2009 - 13:19

El portavoz de IU en el Congreso de los Diputados, Gaspar Llamazares, advirtió hoy a los socialistas de que "llevamos mucho tiempo de retórica de izquierdas sin práctica que la avale". Pese al calado de izquierda que tuvieron las intervenciones del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el Comité Federal de ayer, Llamazares no cree "que pueda decirse que el PSOE ha abordado la crisis junto a los trabajadores y garantizando las políticas sociales".

El portavoz de IU precisó a Servimedia que esperará "más a la práctica que al discurso", y que "la actitud del Gobierno y el PSOE fue primero una negación de la crisis y luego una actitud defensiva ante la crisis, reactiva a la actitud del PP y los empresarios, con muy poca capacidad de liderazgo y de giro a la izquierda".

En este sentido, le parece "muy significativa" la rectificación en torno a los 420 euros, una medida cuya aprobación "retrasó todo lo posible" y que "finalmente fueron los sindicatos y las fuerzas parlamentarias de izquierda los que obligaron a aprobarla de una manera más ambiciosa, más justa". Llamazares no ve "de momento una verdadera voluntad de salida de izquierdas", y considera que "el Gobierno sigue inmerso" en una especie de "geometría variable, zigzag y desorientación que tendremos que ver cómo se despeja en los próximos días".

En relación a la subida de impuestos, cuya conveniencia reivindicaron ayer los barones del PSOE, el portavoz de IU prefiere esperar a ver qué propuesta fiscal se presenta, "teniendo en cuenta las continuas contradicciones del Gobierno en esta materia". En este sentido, recordó como el Ejecutivo "empezó hablando del IRPF, luego lo descartó, pasó a hablar del impuesto de plusvalías, luego del IVA... Nunca se sabe".

Para Llamazares, "el Comité Federal ha sido de cierre de filas en torno al secretario general", por lo que duda de que "signifique un giro a la izquierda". La cuestión, en su opinión, "es si el Gobierno y el PSOE han aprendido algo de la falta de liderazgo y la desorientación que se ha producido en torno a la crisis económica y si pretenden rectificar". "No sé si lo van a hacer", continuó. "De momento lo que han hecho ha sido cerrar filas en un momento de debilidad del Gobierno. No sé si lo siguiente será rectificar la política, que a mí me parece lo fundamental".

Pese a esta apariencia de unidad, el dirigente de IU dijo tener constancia de que "hay gente del PSOE que no ha compartido medidas como las rebajas fiscales, la supresión del impuesto del patrimonio, los cheques fiscales, los 420 euros tan sólo a partir de agosto, la discusión de la baja de cuotas patronales en la mesa de concertación. Hay sectores donde todo esto ha creado malestar y desconcierto, por este zigzag al que le gusta jugar al Gobierno". Y sentenció: "Cualquiera que quiera oír esas desavenencias, las oye, en el grupo parlamentario o en el Comité. Si se quiere escucharlas, claro".

