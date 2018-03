'El País' no ha cambiado la línea editorial por la aprobación de la TDT de pago

El País, el papa de Roma y Aznar tienen una cosa en común: la infalibilidad. Por definición, no pueden equivocarse.



Quien no sigue al pie de la letra la doctrina de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana no puede ser católico. Quien critica lo que dice Aznar es un mal español y desea la ruptura de España. Quien no acepta al pie de la letra lo que dice El País es un facha. La vida es así de simple.