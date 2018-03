El Principado ve "totalmente correcta" la voluntad del Gobierno de prohibir fumar en todos los establecimientos públicos

20/09/2009 - 15:23

"Se está defendiendo el derecho a la salud de la gente que no fuma", afirma Juan Llaneza Dice que los empresarios no llegaron a agotar el total de ayudas que el Principado destinó para adecuar los locales

OVIEDO, 20 (EUROPA PRESS)

El director de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo del Principado de Asturias dijo hoy que la intención del Gobierno central de prohibir fumar en todos los espacios públicos es algo "totalmente correcto". Para Llaneza, la actual legislación, que entró en vigor en 2006, ha tenido "aceptables éxitos", pero también "ha fracasado" en la implantación en el sector de la hostelería, dado que en casi todos los establecimientos se puede fumar. "En ese sector, la norma no ha servido casi para nada", dijo, a la vez que recalcó que son los dueños de los establecimientos los que permiten fumar.

Recordó que el anuncio de la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, de modificar la ley está justificado porque hay determinados aspectos de la norma, como la "permisividad" que existe para fumar en los locales.

En todo caso, dijo que ha sido la Comisión de Salud Pública, integrada por todos los responsables de la materia de las Comunidades Autónomas bajo la coordinación del ministerio, fuese la que adoptase la decisión de instar al Gobierno a que prohíba fumar en todos los locales cerrados.

Llaneza recordó que el tabaco produce 50.000 muertes al año en España entre los fumadores y 3.000 muertes más de personas que son fumadores pasivos. "Es la primera causa evitable de muerte que hay en el país", apuntó.

El motivo fundamental de modificar la ley es precisamente "proteger" a esas 3.000 personas que mueren al año. "Estamos defendiendo el derecho a la salud de la gente que no fuma", apuntó, recordando que la Constitución recoge el derecho a la salud y no el derecho a fumar.

Añadió que las normas antitabaco no son fruto de ideas de "locos sanitarios", sino que España se ha adherido a los convenios y tratados de la Unión Europea y de la Organización Mundial de la Salud para limitar la utilización del tabaco en los lugares confinados y donde hay convivencia pública. "No podemos firmar las cosas para no cumplirlas", subrayó.

EMPRESARIOS

Además, en relación a las quejas de determinadas asociaciones hosteleras y de empresarios que han venido realizando, en relación a las inversiones realizadas para adaptar sus establecimientos para la legislación que aún está en curso, Llaneza mostró sus dudas. Así, dijo que los empresarios que tienen menos de 100 metros cuadrados, la mayoría, no han tenido que hacer obras y casi todos permiten fumar. En este sentido, resaltó que casi todos los empresarios se han venido mostrando públicamente en contra del tabaco, a pesar de que luego permitiesen fumar en sus establecimientos.

En el resto de los casos, en locales mayores dijo que en Asturias se habían hecho algunas obras para adaptarse. Pero también recordó que el Gobierno del Principado sacó una línea de subvenciones de un millón de euros y dijo que "el dinero no se agotó".

"Se ha prohibido fumar en el transporte, en los viajes, y las empresas como Iberia o ALSA no han quebrado", explicó Juan Llaneza, señalando que también dijo que la norma ha conseguido que se vea como normal que no se fume en los centros de trabajo.

SANCIONES

En el año 2008 se incoaron en Asturias 208 expedientes sanciones por el incumplimiento en lugares públicos de la ley antitabaco. Según Llaneza, al principio de la implantación de la norma, había muchas denuncias, pero pasado el tiempo ha decaído el número de denuncias. Según Llaneza, su número se ha reducido mucho, con lo que se actúa de oficio por parte de el Principado, con campañas de inspección.

No obstante, preguntado por el número de personas que trabajan en materia de inspección, Llaneza eludió facilitar ese dato y se limitó a decir: "Yo nunca vi a un ejército que dijese el número de efectivos que contaba para la batalla".