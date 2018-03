"Zapatero es un director de orquesta tan malo que los músicos salen corriendo"

Agencias 20/09/2009 - 16:23 Comentarios

El vicesecretario general de Política Autonómica y Local y presidente del PP de Andalucía, Javier Arenas, afirmó hoy que "Zapatero cada día está más solo" y que si "los socialistas dicen que son una orquesta, serán una orquesta, pero el director de la orquesta es tan malo que un día se va Solbes, otro Sevilla y otro Molina, los músicos salen corriendo de lo malo que es el director de la orquesta".

El vicesecretario general de los populares dijo también estar convencido de que los gobernantes socialistas están cada día más alejados de la sociedad, "ellos van por un lado y la sociedad va por otro".

Zapatero no es de izquierdas

"Yo no creo que la política económica de Zapatero sea de izquierdas. Yo no creo que la política económica sea de derechas. Lo que yo creo es que la política económica de Zapatero es un caos, un despropósito y un desastre", declaró. El dirigente popular pidió al Gobierno que imite lo que hacen las familias, las pymes y los autónomos: "Ninguna familia vive por encima de sus posibilidades. No conozco familia que gaste 100 cuando ingresa 50, ¿cuánto meses se puede hacer eso? Todas las familias en tiempo de crisis intentan ahorrar, eliminan el gasto superfluo y sin embargo el Gobierno despilfarra más. Qué bueno sería para España y para Andalucía que estos gobiernos caóticos imitaran a las familias".

Por ello, Arenas insistió en la necesidad de hacer "una política económica conforme al sentido común y el sentido común nos dice que se sale de la crisis con austeridad, con sacrificio, manteniendo las políticas sociales y manteniendo las inversiones. Lo que no puede ser -y es imposible e incompatible con la salida de la crisis- es bajar las inversiones, sacrificar la política social, seguir despilfarrando y subir los impuestos. Menos impuestos, más empleo; más impuestos, menos empleo". El líder de los populares andaluces defendió que la sociedad necesita "al PP de la austeridad frente al PSOE del despilfarro", "al PP del empleo frente al PSOE del paro y los impuestos" y "las reformas del PP frente al inmovilismo del PSOE".