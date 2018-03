Chacón, blanco y montilla reprochan al pp su recurso contra el estatuto de cataluna y a ciu su acercamiento a los populares

El recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña, que presentó el Partido Popular y que tiene que resolver el Tribunal Constitucional, y la posibilidad de un futuro pacto entre este partido y Convergencia i Unió, se colaron hoy en los discursos que pronunciaron la ministra de Defensa, Carme Chacón, el de Fomento, José Blanco, y el presidente de la Generalitat, José Montilla, durante la Fiesta de la Rosa del PSC.

La ministra de Defensa mencionó la visita que realizó ayer a Barcelona el presidente del PP, Mariano Rajoy, que ella atribuyó a que "ahora quiere demostrar que sí tiene sensibilidad hacia Cataluña, quiere hacerse perdonar, porque le han dicho que sin Cataluña no puede gobernar en España", y le desafió: "Si usted quiere demostrar que Cataluña le importa, lo tiene muy fácil: retire el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto que está trayendo la esperanza a esta tierra".

Chacón añadió que, "si hubiera sido inconstitucional, habrían recurrido también el de Andalucía y el de Aragón", puesto que, según su opinión, los artículos recurridos del Estatuto de Cataluña están también presentes en estos dos textos.

Por su parte, Blanco atribuyó al PSC que hoy Cataluña tenga un nuevo Estatuto. Según el ministro, mientras que el PSC "ha luchado desde el principio, otros se han subido al tren en marcha para conseguir una financiación más justa", en alusión a CiU, y "otros han hecho lo posible por que descarrilara", con mención expresa al PP.

Acto seguido, Blanco se preguntó y respondió: "¿Quién hizo el boicot a los productos catalanes? El PP de Mariano Rajoy. ¿Quién recogió millones de firmas contra el Estatuto de Cataluña al grito de 'Se rompe España'? El PP de Rajoy. ¿Quién presentó un recurso contra el Estatuto, al que ya habían dado su aprobación los catalanes? El PP de Rajoy. ¿Quién ataca cada día lo más sagrado que tenemos los pueblos que tenemos una lengua propia? El PP de Rajoy. ¿Quién se va a oponer a una financiación más justa para Cataluña? El PP de Mariano Rajoy".

"MANITAS" ENTRE CiU Y EL PP

Posteriormente, el ministro de Fomento, José Blanco, pasó a dirigirse a CiU para preguntarle directamente: "¿Vais seguir haciendo manitas por debajo de la mesa con el PP?".

La posibilidad de un futuro acuerdo entre el PP y CiU también revoloteó el discurso de Montilla, que acusó a los nacionalistas de decir que lo mejor para Cataluña es que el PP gobierne en Madrid, y de que tan pronto pactan con los populares como hacen proclamas independentistas.

Por el contrario, él afirmó que "no es lo mismo Zapatero que Rajoy, no es lo mismo quien ayuda a desarrollar el Estatuto que quien lo recurre". Por eso, se comprometió a luchar "para que la derecha no llegue a gobernar España, porque gobernará contra Cataluña y contra los trabajadores".

A su vez, Montilla aseguró que, mientras él presida la Generalitat, "Cataluña estará en la legalidad" y "no hará propuestas inviables". En su opinión, "Cataluña necesita estabilidad y 'seny', no radicalismo", y, frente a los nacionalismos, proclamó: "Nuestro patriotismo es solucionar los problemas" y "nuestra patria es un proyecto viable".

