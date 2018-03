El análisis: Una conspiración felipista para llevar a Almunia al poder

Antonio Papell 20/09/2009 - 17:25 2 Comentarios

En la campaña de desgaste del Gobierno, debida en parte a sus propios errores -la improvisación de diversas medidas económicas- y en parte a las guerras mediáticas de estos días, ha llegado a manejarse la hipótesis de que Joaquín Almunia, brillante comisario europeo, podría ser el 'tapado' de felipismo para sustituir a Rodríguez Zapatero al frente del Ejecutivo

La presunción es sin duda infundada por múltiples razones. En primer lugar, porque el 'felipismo' ya no existe. El ex presidente del Gobierno está en otras cosas, disfrutando de su bien remunerado papel de 'ex' como consejero áulico de importantes empresarios y reconstruyendo su vida privada con nuevos horizontes.

Almunia, ¿segundo intento?

En segundo lugar, Almunia tendría escasas oportunidades de ser aceptado por los suyos como líder, y aún más por el electorado. Como se recordará, tras la dimisión de González de la secretaría general en el 34º Congreso del PSOE celebrado en 1997, al año de perder el poder en las urnas, las presiones del ex presidente lograron que Almunia fuera elegido en su lugar.

Sin embargo, no consiguió ser bien aceptado por su organización, que lo humilló al resultar derrotado en unas primarias frente a Borrell. Finalmente, al retirarse éste, fue el cabeza de cartel en las elecciones generales de 2000, en que Aznar consiguió mayoría absoluta. Con este historial, muy difícilmente podría tener oportunidad de ser aceptado nuevamente como líder.

Finalmente, el propio Almunia, feliz en Bruselas, ha descartado reiteradamente su retorno a la política nacional. Su entorno asegura que ni siquiera hubiese aceptado la cartera de Economía si Rodríguez Zapatero se la hubiese ofrecido tras la marcha de Solbes.