Florentino Pérez defiende la lealtad del club con las instituciones ante las críticas a la RFEF

Madrid, 20 sep (EFE).- El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, aseguró hoy que su club tiene la obligación de "ser leal con las instituciones", ante las críticas de los compromisarios en la Asamblea de la entidad hacía la Federación Española de Fútbol (RFEF) por nombrar a Ramón Calderón presidente de su comisión del Centenario.

"Nos tenemos que llevar bien con las instituciones, es nuestra obligación ser leales y colaborar con ellos en el desarrollo del fútbol, aunque no nos guste todo lo que hagan. No podemos declarar a nadie persona non grata pero tenemos que defender nuestros intereses", dijo.

Pérez respondió así a un socio compromisario, en la parte final de la Asamblea, que solicitó que el club declarará "persona non grata al presidente de la RFEF, Ángel María Villar," por el nombramiento del ex presidente del Real Madrid, Ramón Calderón, como responsable de la Comisión del Centenario de la RFEF, que se celebra este año.

Calderón fue nombrado el pasado 22 de enero presidente de la comisión responsable de los actos conmemorativos del centenario de la Federación Española de Fútbol (RFEF) durante 2009, por acuerdo de la junta directiva de este organismo, de la que aún es miembro.

El nombramiento de Calderón se produjo seis días después de su dimisión como presidente del Real Madrid, por la participación en la Asamblea del club celebrada el 7 de diciembre de 2008 de personas sin derecho a hacerlo.

Florentino Pérez, que no formó parte de la junta directiva de la RFEF en su anterior mandato (julio 2000-febrero 2006) porque Villar no le invitó a hacerlo, también defendió hoy ante la Asamblea de compromisarios del Real Madrid sus buenas relaciones con el presidente de la UEFA, Michel Platini.

"No se ha metido con el club, le preguntaron su opinión por una cantidad pagada y dijo lo que le parecía. Le he invitado a ver nuestros partidos europeos. Si el Real Madrid ha sido grandes es porque no ha jugado al victimismo", agregó en alusión a los comentarios de Platini tras el fichaje de Cristiano Ronaldo.