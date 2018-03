El herido en Goizueta era el inquilino del piso donde se registró la explosión de gas propano

Un hombre de 86 años, identificado como E.L.L., resultó herido grave esta tarde con quemaduras en cara y extremidades como consecuencia de una explosión de gas propano registrada en una vivienda de Goizueta, al norte de Navarra, informó el Gobierno Foral.

La explosión se registró sobre las 18.48 horas en la primera planta de un inmueble ubicado en la calle Santo Espíritu de Goizueta que cuenta, además, con un bajo ocupado por un bar y un ático. La zona tuvo que ser desalojada.

El hombre, el inquilino de la primera planta donde se originó la explosión, sufrió quemaduras en la cara y en las extremidades como consecuencia de la deflagración. Tuvo que ser trasladado en ambulancia hasta el Hospital Donostia, donde ingresó con pronóstico grave.

Al lugar se trasladaron inmediatamente bomberos voluntarios de la localidad, que fueron los primeros en llegar, así como efectivos del Servicio de Bomberos del Gobierno de Navarra con base en el parque comarcal de Alsasua. Asimismo, la Agencia Navarra de Emergencias (ANE), a través de la sala de coordinación del 112, movilizó a personal sanitario de la zona para atender al herido y solicitó una ambulancia medicalizada de Guipúzcoa, la más cercana, para realizar el traslado hospitalario del hombre.

Los bomberos realizaron labores de saneamiento en el inmueble y finalmente no tuvieron que apuntalar el edificio que, aunque la explosión no provocó incendio, sí sufrió daños. En un principio, no parece que la estructura haya quedado afectada, si bien un arquitecto lo determinará mañana en una valoración más exhaustiva.

Por su parte, la unidad de Comunicación y Enlace Operativo de la Policía Foral, área desde la que se coordina el envío de efectivos, movilizó inicialmente a una patrulla de Seguridad Ciudadana de Elizondo y después a miembros de la división Judicial y Científica para que estudien las causas de lo ocurrido.