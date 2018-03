Pellegrini: "Gago dará la vuelta a la situación jugando"

Madrid, 20 sep (EFE).- Manuel Pellegrini, técnico chileno del Real Madrid, lamentó los silbidos que la afición madridista dedicó a Fernando Gago, y aseguró que "dará la vuelta a la situación jugando".

"Es difícil referirse a lo que el público hace. Ven y sienten, lo expresan con aplausos o pitos. Desgraciadamente le tocó a Fernando pero no es decisivo, las cosas dan la vuelta jugando. Hay que alentar al jugador hasta el final", aseguró.

Pellegrini reconoció que se marchó "contento" por la goleada al Xerez, 5-0, aunque admitió errores y falta de continuidad en el juego de su equipo.

"Las causas pueden ser muchas. Hoy no hicimos un buen partido desde un punto de vista colectivo con balón, sobre todo en los últimos veinte minutos del primer tiempo cuando perdimos muy rápido la pelota", analizó.

"Hacer un gol temprano y tener dos ocasiones más hizo pensar que era fácil. En el segundo tiempo fuimos mejorando, mantuvimos la seguridad defensiva y el Xerez no tiró a puerta. Desde punto de vista personal, me marcho conforme", añadió.

La falta de continuidad en el juego no la acusa el técnico madridista a problemas con el sistema. "No creo que haya falta de adaptación al sistema. Somos un equipo muy equilibrado, no nos crean ocasiones de gol. Es imposible jugar bien noventa minutos. Tuvimos lapsus confiando en nuestra pegada".

"Me voy satisfecho porque ganamos 5-0. Veo muchas veces que uno juega 70 minutos muy bien y pierde por 20 malos minutos. No nos pasó y hemos hecho goles de buenas jugadas. Es la regularidad normal del campeonato", agregó.

Por último, admitió que el equipo pudo pagar la ausencia de Xabi Alonso, aunque se mostró confiado en sus sustitutos. "Siempre un jugador como Xabi Alonso va a ser importante pero hay plantilla como para jugar con la ausencia de cualquiera. Veremos lo que pasa en los siguientes partidos sabiendo que hay variantes para jugar de muchas maneras".