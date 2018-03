Comerciantes especializados de Madrid aseguran que no cobrarán ninguna comisión por pagar con tarjeta de crédito

27/10/2009 - 15:51

La Confederación de Comercio Especializado de Madrid (COCEM) garantizó hoy que los comercios de la Comunidad no aumentarán los precios especificados en cada producto aunque el cliente pague con tarjeta de crédito, a pesar de que el Senado ha dado luz verde a la Ley de Medios de Pago, que permitiría esta práctica, según informó COCEM en un comunicado.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La ley aprobada por el Senado aún tiene que pasar por la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados, pero previsiblemente entrará en vigor a partir de la primera semana de enero. Esta medida permitiría a los comerciantes aplicar una cuota adicional sobre el precio que figura en la etiqueta del producto sólo por pagar con tarjeta.

En este sentido, el presidente de COCEM, Hilario Alfaro, reiteró que los comerciantes madrileños no harán uso de esa cuota y reclamó a las entidades financieras que "apliquen las mismas tasas de descuento que ofrecen a las grandes superficies". "Llevamos años luchando por la bajada de estas comisiones para no tener que trasladarle a los clientes estas tasas y no frenar el consumo", añadió Alfaro.